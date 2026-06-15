2021年通膨破4％美股反暴漲！阿格力看好四大CSP資本支出：AI核心引擎不怕通膨

阿格力在影音內容中指出，針對美國5月CPI年增率達4.2%，且近期股市動輒出現千點大跌，引發市場擔憂通膨恐衝擊股市的疑慮。

對此，他引用彭博與美銀統計歷史上11次通膨率超過4%後的股市表現，數據顯示，歷史上通膨破4%的三個月後，股市平均跌幅為3%多；六個月後平均跌幅則擴大至6.6%，且11次中共有7次在半年後呈現下跌，下滑機率達63%。

面對當前市場波動，阿格力建議投資人應控制好資金水位，尤其在股市處於高檔時切勿過度使用槓桿工具；他坦言，若以現貨投資為主，面對下跌通常無須恐慌，但若涉及借錢或股票質押，風險承受度將大不相同。

不過他也強調，歷史數據存在時空背景的差異，例如：二次大戰後的通膨下跌實屬必然，但最近一次發生在2021年4月的通膨超標後，美股三個月與六個月後反而分別上漲了6%與9%，顯示仍須檢視當時的總體經濟環境。

阿格力進一步分析，當前經濟主要由AI產業驅動，而非過往的純消費需求推動。

目前全球四大雲端服務供應商（CSP）今年的AI資本支出已突破7000億元，顯示產業基礎依然強勁。

因此，通膨數據雖高，但其帶來的啟發是提醒投資人不要過度開槓桿，在AI資本支出極為強悍的支撐下，市場不必過度悲觀認定高通膨就一定會引發大崩盤。

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