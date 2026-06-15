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台積電（2330）10年前「買在170高點」！但過程…融資慘賠500萬連泡麵都比價

聯合新聞網／ 黃大米
知名企業講師火星爺爺分享其投資歷程，曾因2008年金融海嘯利用融資加碼聯發科而慘賠逾500萬元，連買泡麵都要比價，讓他痛定思痛從此戒斷融資工具並轉向長期持有優質股。（路透）
知名企業講師火星爺爺分享其投資歷程，曾因2008年金融海嘯利用融資加碼聯發科而慘賠逾500萬元，連買泡麵都要比價，讓他痛定思痛從此戒斷融資工具並轉向長期持有優質股。（路透）

我們都聽過，有人因為台積電（2330）股價翻漲，決定退休，這次podcast訪談的來賓，就是這樣的幸運兒。

十幾年前入手台積電，當時的股價是一百七十幾，十多年後，價格翻漲十四倍。

這個中了台積電樂透彩的幸運兒，就是知名企業講師火星爺爺。

他的投資之路，也不是一路順遂，曾經在2008年遭逢金融海嘯，慘賠超過五百多萬...

當時，他在新光證券擔任董事長特助，同事建議他辦理一個信用戶。

開戶後，火星爺爺選了績優股「聯發科」，用融資加碼投資，期待靠它可以帶來獲利，卻沒想突然來的金融海嘯，讓他財務陷入困境，連買泡麵，都要比價。

火星爺爺說：「我融資加碼之後，就遇到2008年金融海嘯，資產一夕蒸發，帳面上損失了五百萬以上，那個金額高到我就算跟人借錢，也借不到這麼多的錢，我只能當作買一個教訓，一切從零開始，之後我就再也不用融資工具了。」

「我所有現金都在那個時候賠光，連買東西吃都要看價錢，泡麵都只能挑最便宜，最後靠我姐姐借一筆錢，才度過艱困的時期」

此時的火星爺爺才剛創業，資金短缺，還有員工要養，他四處去接演講，慢慢站起來，讓生活步入正軌。

很多人一朝被蛇咬，十年怕草繩，就不再碰股票了，但是火星爺爺沒有放棄，他精進自己的財經專業，讀投資相關的書，去聽理財的課，也讓他決定不再用融資的方式來投資，轉成長期持有優質股，他在「台積電」股價很低的時候，就長期持有，如今獲利已經超過十四倍。

火星爺爺說：「十年前，我買入台積電，當時股價已經來到一百七十幾塊的高點，現在台積電已經漲了十四倍，股價來到兩千多。我發現台積電漲一天的錢，比我當講師一年的收入還要高時，我就決定不在花心力去賺錢，而是要把時間拿來做我熱愛的事情，讓台積電慢慢去累積財富，之後把財富盡可能的捐出去，幫助他人。」

◎感謝 黃大米 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 2454聯發科 融資

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