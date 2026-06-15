伊朗宣布所有戰線永久停火！日韓股市聞訊瘋狂大漲…網嗨翻：台股準備噴到五萬

眾所皆知的是，今年來台股走出了「史詩級」多頭，大盤飆破4萬點大關，融資融券、借錢買股消息也時有所聞。 不過AI狂潮下受惠的不只是電子股，金控股也是顯著受惠的族群之一，股價、獲利屢創新高。在全民投資熱之下，擁有證券、投信事業體的金控母公司就能直接受惠、獲利大吃補。

2026-06-15 09:36