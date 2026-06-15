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伊朗宣布所有戰線永久停火！日韓股市聞訊瘋狂大漲…網嗨翻：台股準備噴到五萬

聯合新聞網／ 綜合報導
伊朗副外交部長加里巴巴迪宣布與美國達成永久停火協議，隨後美國總統川普亦證實並授權解除荷莫茲海峽的伊朗港口封鎖，雙方預計於6月19日在瑞士正式簽約。記者杜建重／攝影
伊朗副外交部長加里巴巴迪宣布與美國達成永久停火協議，隨後美國總統川普亦證實並授權解除荷莫茲海峽的伊朗港口封鎖，雙方預計於6月19日在瑞士正式簽約。記者杜建重／攝影

中東局勢再度出現重大轉折。根據中央社引述外電報導，伊朗副外交部長加里巴巴迪表示，已與美國達成協議，並宣布在所有戰線「永久且立即結束戰爭」。美國總統川普也證實協議已完成，並授權解除對荷莫茲海峽沿岸伊朗港口的海軍封鎖，雙方預計於6月19日在瑞士正式簽署協議。

消息一出，市場情緒明顯轉向樂觀。原PO在PTT股板發文指出，日經指數上漲4%、韓股上漲5%，認為亞洲市場似乎已提前買單這份和平協議，甚至好奇台股是否有機會上演大漲行情。貼文曝光後，也迅速吸引大批網友留言討論。

不少投資人直接轉為樂觀派，紛紛喊出「台股準備五萬」、「噴啊」、「空蛙崩潰」、「五月五過端午，看台股五萬五」等言論，認為地緣政治風險解除後，資金有望重新回流風險資產，對全球股市形成利多。

不過也有網友保持觀望態度，認為目前協議細節尚未完全公開，且以色列態度仍是市場關注焦點。有網友質疑「以色列有簽嗎？」、「問題一直出在以色列啊」，也有人認為「演很多次了」、「一小時後再開打」，對停火能否長期維持仍抱持保留態度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

伊朗 韓股 荷莫茲海峽 台股 中東 川普 日經 瑞士

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