0050漲破百元才扣款 作家黃大米直言不後悔：我是要留到退休

台股日前屢開紅盤走高，不少投資人也開始關注進場時機。作家黃大米在臉書分享，自己的0050定期定額扣款日剛好落在台股大漲當天，因此買進價格落在100元以上。她坦言，前一天0050才剛跌破100元，若以短線角度來看，似乎錯過了更便宜的買點，但自己並不會因此感到懊悔，因為從一開始就抱持長期持有的想法，並沒有打算頻繁進出市場。

黃大米表示，自己屬於股市新手，也自認個性偏向保守理財，因此投資最重視的從來不是追求快速致富，而是過程中的安心感。無論過去購買房地產，或是現在透過定期定額投入股票市場，她最在意的是能夠好好睡覺、安心工作，不需要每天盯著盤勢起伏。對她而言，投資是一項長期規劃，希望透過穩定累積資產，作為未來退休生活的保障。

因此黃大米認為，如果投資目標和她一樣，是為了替未來退休生活預做準備，其實不需要太過糾結0050買在什麼價位。她表示，自己選擇的方式就是固定每月定期定額扣款，持續累積持股，將時間拉長來看待投資成果。她也以幽默口吻形容0050就像「股孫」，認為只要持續投入、長期持有，未來或許就能感受到這份累積帶來的回報。

事實上，黃大米過去已經多次分享自己對0050定期定額的看法。曾透露，先前建議姪子與小幫手每個月固定投入4000元購買0050，由於進場時間不同，姪子的持有時間較長，目前獲利約五成，小幫手則有兩成多報酬。對於兩人願意相信她的建議並持續執行，她坦言感到相當欣慰。不過當兩人詢問何時可以賣掉時，她的答案卻很簡單，就是暫時都不要賣。

黃大米表示，這筆資金不是為了現在使用，而是希望等到未來年紀大了、無法工作時，能夠成為退休生活的依靠。鼓勵大家年輕時就開始累積資產，並長期持有。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。