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SpaceX配股翻身！焊接工死抱十年股票衝上近2800萬 網：能焊火箭非雜魚

聯合新聞網／ 綜合報導
SpaceX IPO題材讓早年獲配股票的員工身價大漲，從焊接工到工程師都成為市場熱議焦點。 美國聯合通訊社
SpaceX IPO題材讓早年獲配股票的員工身價大漲，從焊接工到工程師都成為市場熱議焦點。 美國聯合通訊社

馬斯克旗下SpaceX傳出IPO題材，也讓不少早年拿到公司股票的現任與前任員工，迎來一波財富重估。報導指出，這次受惠的不只工程師，還包含咖啡師、清潔工等基層員工，因為當年部分薪酬以股票形式發放，如今隨著上市價格計算，手中持股價值大幅膨脹。

其中最受矚目的案例，是曾在SpaceX擔任焊接工、目前任職藍色起源的赫南德茲。他透露，2015年入職時獲配約1萬美元股票，當時並未特別放在心上，如今手中6500股若以上市價135美元計算，價值接近88萬美元，約新台幣2782萬元。

另一名前SpaceX工程師拉沃伊更誇張。報導指出，他5年前搬到義大利，以這次IPO價格估算，手中股票價值超過2800萬美元，約新台幣8.8億元。他也笑稱，股價每年漲得太誇張，「一直打亂我的人生計畫。」

消息曝光後，PTT股板也掀起討論。不少網友羨慕直呼「有神快拜」、「股權才是王道」、「這才是真正的好老闆」，也有人聯想到早期台灣科技業配股盛況，認為「台灣早期科技業領股票的員工也是很爽」、「這劇情 台積電也上演過」。

不過也有網友提醒，這類故事仍有倖存者偏差「每間新創不都這樣，有賭到成功上市就贏了」、「美國多的是一堆新創壁紙」、「100個同樣的故事，其他九十個的公司都沒上市」。也有人認為，SpaceX焊接工並非一般工人，「焊火箭的不會是雜魚」、「能進太空公司的焊接人員 等級跟路邊叫的到的等級哪有一樣」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

馬斯克 IPO 赫南德茲

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