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國巨（2327）一度衝919元漲停！幾分鐘就炸裂一路回落…網抖：900蛙要套幾年？

聯合新聞網／ 綜合報導
被動元件龍頭國巨（2327）今日受AI伺服器需求帶動，盤中一度攻上919元漲停價，隨後遭賣壓打開並震盪走低，最終收在855元、振幅高達8.01%。記者許正宏／攝影
被動元件龍頭國巨（2327）今日受AI伺服器需求帶動，盤中一度攻上919元漲停價，隨後遭賣壓打開並震盪走低，最終收在855元、振幅高達8.01%。記者許正宏／攝影

被動元件龍頭國巨（2327）今（12）日成為市場焦點，受惠AI伺服器、高階MLCC與電容需求題材帶動，開盤後一度攻上919元漲停價，不過漲停僅維持短短數分鐘便遭到賣壓打開，盤中震盪走低，最終收在855元，上漲19元、漲幅2.27%。

從收盤資料來看，國巨今日最高919元、最低852元，振幅高達8.01%，成交量8萬5848張，成交金額達763億元。值得注意的是，收盤價已接近當日低點，與漲停價相比回落64元，顯示高檔獲利了結賣壓相當明顯。

消息曝光後，PTT股板也掀起熱議。有網友直言「國巨不回去燈嗎」、「國巨900蛙要套幾年」，也有人認為「都漲多少了...」、「國巨昨天融資增加那麼多，你以為主力會幫你們抬轎？」對於今日漲停打開後一路回落，不少投資人開始討論究竟是短線洗盤，還是波段漲勢開始出現疲態。

不過另一派網友則認為，以國巨過去幾個月的漲幅來看，今日表現其實不算弱勢。有投資人表示「昨天大家都在跌的時候國巨幾乎沒事，今天還好吧」、「漲這麼大段擺著都沒差，等洗完繼續攻」，認為短線震盪屬於正常換手過程，AI需求仍是後續重要支撐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國巨 漲停

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