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CPI破4％台美股市承壓？股民不買單：符合預期早已反映

聯合新聞網／ 綜合報導
美國5月CPI年增率再度突破4%，引發市場對貨幣政策的擔憂。分析顯示，CPI超過4%通常伴隨美股下跌。在此背景下，PTT股民普遍認為數據已被預期，並將近期市場波動視為進場機會，對於金融股及航運股的未來表現各有看法。圖／本報資料照片
美國5月CPI年增率再度突破4%，引發市場對貨幣政策的擔憂。分析顯示，CPI超過4%通常伴隨美股下跌。在此背景下，PTT股民普遍認為數據已被預期，並將近期市場波動視為進場機會，對於金融股及航運股的未來表現各有看法。圖／本報資料照片

美國5月消費者物價指數（CPI）年增率突破4%，再度引發市場對通膨與貨幣政策的擔憂。媒體引述投顧分析指出，根據美銀統計過去百年數據，只要美國CPI超過4%，聯準會（Fed）往往傾向維持緊縮政策，3個月後美股平均下跌4%，6個月後平均下跌7%。由於台股與美股連動性高，未來盤勢恐面臨整理壓力。

根據媒體報導指出，2021年美國CPI首度突破4%後，美股與台股後續均出現修正，因此認為若通膨再度升溫，高估值科技股可能面臨挑戰。分析師蔡明彰表示，當科技股受到通膨與高利率威脅時，市場資金往往會轉向金融股或航運股等受惠類股，今年以來漲幅落後的金融股有望獲得資金青睞，而航運股更可能複製2021年大漲行情。

不過，PTT股板網友對此分析並不買帳。許多人認為市場早已預期CPI數據落在4.2%左右，如今只是符合預測，不應被解讀為重大利空。「大家都知道了不是嗎」、「符合預期的糟怎麼會有人覺得會漲」、「本來就預估4.2%，早該反應了」等言論獲得不少認同。

也有不少投資人認為市場早已提前修正，甚至將近期下跌視為進場機會。「快跌我等接盤」、「跌我買，又跌我又買」、「別人恐懼我貪婪」、「又有甜甜價可以買」等留言頻頻出現。部分網友甚至反酸媒體過度渲染，「好可怕喔」、「完蛋了真的完蛋了」、「崩到你叫媽媽」等語帶嘲諷的回應充斥討論串。

此外，許多網友質疑報導過度聚焦整體CPI，而忽略Fed實際更重視的核心CPI（Core CPI）。有留言指出，「FOMC看的是核心CPI」、「Fed看的是Core CPI，通篇都不提」、「如果超過2%就升息、低於就降息，路邊抓個人都能當Fed了」；認為單純以4%門檻推論後市過於簡化。

金融股與航運股能否接棒也成為討論焦點。有網友指出，升息環境對壽險業未必有利，因為債券部位可能面臨評價壓力；也有人認為航運確實具備受惠通膨與運價上漲的條件，但是否能重演2021年的「大航海時代」仍有待觀察。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 美股 CPI

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