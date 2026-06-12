台積電被告侵權！網友怒轟「典型專利蟑螂」：有種就別用晶片

全球晶圓代工龍頭台積電近日捲入美國專利侵權訴訟，案件目前由美國國際貿易委員會（ITC）審理中。根據外媒報導，若最終認定侵權成立，最嚴重可能祭出排除令，禁止相關晶片進口美國。隨著案件進入關鍵階段，多名共和黨議員更致函ITC，要求嚴格執行專利法規，不應因台積電在AI與半導體供應鏈的重要地位而給予特殊待遇。

根據媒體報導指出，此案源自愛爾蘭專利授權公司Longitude Licensing與Marlin Semiconductor提出申訴，指控台積電先進製程涉及侵害專利。其中Marlin持有的專利，是於2021年向聯電取得。行政法法官預計6月提出初步裁定，ITC則有望於10月作出最終決定。

一名網友在PTT轉貼新聞，立即引發熱烈討論。不少網友認為這根本是典型的「專利蟑螂」操作，質疑相關公司本身並未實際生產晶片，而是透過收購專利後提告牟利。「外國公司買聯電專利告台積電」、「專利蟑螂又來了」、「就是要保護費啦」等說法獲得不少認同。

更多網友則將矛頭直接指向美國政界。由於共和黨議員公開要求ITC嚴格執法，許多人認為此舉形同政治施壓。「有種就禁」、「好啊都不要進口」、「笑你不敢禁」、「美國人知道自己在說什麼嗎」等留言大量出現，質疑美國若真的禁止台積電晶片進口，受傷最重的反而是自身科技產業。

不少人指出，台積電目前是蘋果、輝達、AMD、高通等美國科技巨頭的重要供應商，若先進晶片無法輸入美國，恐怕將直接衝擊AI發展與半導體產業鏈。「輝達、蘋果會先跳出來反對」、「沒有台積電晶片，美股先崩」、「費半腰斬再腰斬」等說法頻頻出現。

也有部分網友將事件與近期川普陣營「台灣偷走美國晶片產業」的言論聯想在一起，認為這可能是美國進一步向台積電施壓的手段。有人直言，「先騙你去設廠再開始搞你」、「這是在逼先進製程搬去美國」、「熟悉的美國保護主義又來了」。

另一方面，也有較理性的網友分析，專利訴訟在半導體產業並不少見，許多案件最後往往以授權或和解收場，不一定真的走到禁售階段。有人指出，台積電法務團隊向來以強硬聞名，加上此案牽涉眾多美國科技企業利益，即便ITC最終認定部分侵權，全面禁止相關晶片進口的機率恐怕並不高。

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