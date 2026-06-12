外資被迫賣台積電、聯發科？網不信酸「割韭菜」：含淚獲利了結

台股近期自高點回落超過3000點，市場對於修正原因眾說紛紜。有媒體引用外媒報導指出，除了市場情緒降溫外，主動型基金因持股集中度過高，被迫調節台積電、聯發科等大型科技股，形成額外賣壓。不過相關新聞轉貼至PTT股票板後，許多網友並不買單，甚至調侃基金經理人是「含淚獲利了結」。

根據媒體報導指出，在AI熱潮帶動下，台積電、聯發科、三星電子與SK海力士等科技權值股今年漲幅驚人，導致在主動型基金投資組合中的占比持續攀升。由於基金必須遵守風險控管及分散投資規範，即使看好後市，也可能因持股比例過高而被迫減碼。

外媒認為，這種制度性賣壓正逐漸影響亞洲科技股表現，甚至改變資金流向，促使部分資金轉往被動型ETF。另台積電目前占台股加權指數權重超過四成，而三星電子與SK海力士合計占韓國KOSPI指數超過五成，使得基金經理人在持股配置上面臨更大壓力。即使企業基本面持續強勁，也可能因風險管理需求而遭到減碼。

不過PTT網友對於「含淚大砍」的說法反應相當直接。不少人質疑基金經理人明明是高檔獲利出場，「用新台幣擦眼淚嗎」、「含淚高割韭菜」、「鱷魚的眼淚」、「笑死，賺爛了還含淚」，認為這種說法過於戲劇化。

也有網友指出，若真的是因持股比例過高而減碼，股價回落後理論上已回到合理配置區間，「跌了不就不用繼續賣了嗎」、「不要賣不就好了」，質疑媒體將正常獲利調節包裝成市場崩盤主因，甚至直言「通篇廢話」、「馬後炮分析」。

另一派網友則認為報導其實有一定道理。有人表示，當權值股漲幅過大時，基金確實必須定期再平衡部位，否則容易超過內部規範。「漲成這樣本來就要賣」、「公司要維持風險控管」、「程式化再平衡本來就會出現這種現象」，認為這類制度性賣壓並非空穴來風。

此外，也有不少股民將焦點放在台積電本身的表現。有網友認為，台積電相較聯發科等個股其實並未出現過度瘋漲，「這波台積電才漲52%也叫大漲？」、「台積電根本沒漲多少」、「聯發科才是真正的大漲」，認為市場將修正原因全部歸咎於台積電與聯發科並不合理。

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