謝金河喊「回檔是機會」反引恐慌！股民一面倒喊完蛋：東方神秘力量發功了

台股近日受美國科技股與半導體股重挫影響劇烈震盪，財訊傳媒董事長謝金河也發文指出，這波修正屬於AI產業漲多後的正常回檔，認為「回檔又是一次機會」，不過相關言論轉貼至PTT股票板後，卻意外引發網友集體恐慌，留言區幾乎被「完了」、「閉嘴」等哀號聲洗版。

謝金河分析，這波市場震盪源自博通（Broadcom）財報公布後，雖然整體業績亮眼，但AI相關營收未達市場高度期待，導致股價兩天內重挫超過兩成，進一步拖累費城半導體指數、美股科技股及台積電ADR等半導體族群。他認為，台股先前一路衝上高點，本就累積不小回檔壓力，近期銅箔基板、PCB、矽光子、水冷散熱及探針卡等熱門族群已率先出現修正跡象。

不過謝金河強調，AI產業成長趨勢並未改變。他引用超微（AMD）董事長蘇姿丰「AI賽局才打到第三局」以及國巨董事長陳泰銘「只打到二局半」的說法，認為AI列車尚未熄火，這次修正比較像是漲多後的正常整理，尤其今年漲幅驚人的記憶體、光通訊、PCB、散熱及探針卡等族群，拉回壓力相對較大。

然而，相較於謝金河試圖安撫市場情緒，PTT股民的反應卻完全相反。許多網友看到謝金河喊進場機會後，立刻開啟反指標模式，紛紛留言「兄弟們撤」、「空軍狂喜」、「拉高就是空」、「今天抄底的人死定了」、「這次真的不一樣了」、「大家38000點見」，甚至有人直接表示「原本想進場，看到老謝還是再等等」。

討論焦點幾乎圍繞在謝金河多年來被股民戲稱為「反指標」的形象。不少人直言「東方神秘力量發功了」、「老謝給我收回那句話」、「拜託不要再說了」、「怎麼每天都出來講話」，甚至有人把當天夜盤走弱歸因於謝金河發文，笑稱「原來夜盤彈不上去的原因找到了」。

也有部分網友理性看待謝金河觀點，認為台股經歷長時間大漲後，本來就需要修正消化籌碼，「樹大必有枯枝，漲多必有拉回」、「長期來看AI趨勢確實沒變」。但在市場情緒高度敏感之際，多數投資人顯然更願意把焦點放在「老謝開示」帶來的娛樂效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。