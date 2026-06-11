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台股震盪劇烈可進場了？ 作家易經卜卦兩次都現「蠱卦九三」恐怖巧合…化解方法曝

聯合新聞網／ 綜合報導
作家洪雪珍用易經卜卦看台股的狀況，連兩次結果都出現同樣的驚人巧合。示意圖／AI生成
作家洪雪珍用易經卜卦看台股的狀況，連兩次結果都出現同樣的驚人巧合。示意圖／AI生成

台股近日上沖下洗，動輒崩逾千點，看得不少投資人心驚膽顫，煩惱不知何時該進場加碼。職場作家洪雪珍在臉書粉專分享她近日用易經卜卦的結果，連問兩次得到的答案皆是「蠱卦九三」，巧合令她直呼，連神仙也難精準掌握最低點，「股市進出場的時機點真的很重要」。

洪雪珍表示，易經六十四卦再加上不同變爻組合，可能形成數千種不同卦象，但居然連續兩次得到完全相同的蠱卦九三，讓她感到十分驚訝。很多人認為易經是用來判斷吉凶，但其實它是想要告訴世人同樣一件事，做得對不如做得巧；方向正確，時機錯誤，結果往往大不相同。

洪雪珍分析，蠱卦的卦辭提到「先甲三日，後甲三日」，前後各三天，加上甲日當天，是七天，意即在提醒人們一件事，「時間的運行有它自己的節奏」。投資人進出股市也是同樣的道理，想要在台股賺錢是靠準確進出場的時間點，而套牢也是時間點所造成。

她認為，蠱，不只是敗壞，更是治理敗壞，其描述的不是欣欣向榮，而是問題正在被清理、秩序正在被重建。若套用到台股，就像市場正在整理過去累積的過熱情緒、過高估值與混亂籌碼，治理已經開始，但尚未完成。

再來看第三爻，三爻位於下卦將盡、上卦將起的位置，是易經中最容易出現躁動與轉折的爻位之一，意謂著可以開始處理問題了，但還沒到最理想的狀態。洪雪珍觀察，投資人逢低布局若認為現在就是最漂亮的進場點，恐怕仍嫌躁動，買了之後，也許還會看到更低的價格或機會。

總結來說，「蠱卦九三」並不像「大底已現」，洪雪珍直言，易經未必會向我們透露市場漲跌，卻是在提醒，「看對方向的人很多，等到時機的人很少」，股市裡最困難的，也許從來不是看多看空，而是等得夠不夠久，正因如此，分批布局、定期定額才是化解風險的方法。

近日台股頻頻受到台指期貨夜盤暴跌影響，加上美國升息、美伊衝突未解、通膨及AI股財報疑慮等因素，連帶讓台股行情大洗三溫暖，統計6個交易日跌逾4,000點。分析師表示，外資已連續五日賣超累計4,374億元，短線支撐先看42,000點，波段支撐則看38,000點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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