短線走空了嗎？他崩潰「少賺好幾百萬」早知道別硬扛…網：正式進入主跌段

台股近期高檔震盪，有網友在PTT發文表示，大盤自4月以來大多維持在均線之上，如今指數一度跌破短期均線，且跌破本週低點，讓他開始擔心「短線是不是走空了？」更坦言近期獲利回吐數百萬元，直呼「好久沒這麼慘了，早知道就不要硬扛」。

貼文曝光後，立刻掀起股民熱議。不少網友認為現在談空頭還太早「42K鋼底，滿倉幹進去就對了」、「還沒收盤」、「跌下來就是加碼」，也有人拿今年4月關稅風暴後的V型反轉舉例，認為只要基本面沒有改變，修正後仍有機會重新站穩。

不過也有另一派看法偏向保守；部分網友指出，目前高點逐漸下移，加上外資持續調節，短線確實已經轉弱，「問短線肯定是陷入整理盤了」、「偏空，玩股票誰不看線」、「正式進入主跌段」等說法也獲得不少討論，甚至有人直接預估指數可能回測季線甚至3萬8千點附近。

除了技術面爭論之外，原PO提到的「少賺好幾百萬」也成為焦點。不少網友哭笑不得地表示，「少賺百萬真的超痛苦」、「少百萬是在哀啥，我才少十幾萬」、「少賺跟虧損不一樣，樂觀面對」，認為獲利回吐雖然難受，但和真正虧損仍有差別。

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