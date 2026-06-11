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46552已是高點？杜金龍預言大盤修正恐探3萬6…周一暴跌靠「一神準口訣」抄底台積電

聯合新聞網／ 玩股網
資深分析師杜金龍指出，台股近期自高點回檔修正約9%屬於牛市中的正常修正，下檔暫看4萬點至4萬2千點，建議投資人嚴控現金部位。中央社
資深分析師杜金龍指出，台股近期自高點回檔修正約9%屬於牛市中的正常修正，下檔暫看4萬點至4萬2千點，建議投資人嚴控現金部位。中央社

資深分析師杜金龍與玩股網執行長楚狂人在「財富狂奔」節目中，針對台股近期的急殺與大震盪行情進行深度對談。

4萬6高點已現？波浪理論看台股修正結構

杜金龍指出，大盤先前從4萬6千點高點拉回約4,100點，跌幅達8.9%，期貨盤中更一度重挫約3,000點。他根據波浪理論與過去初升段、主升段的漲幅特徵分析，推估台股本次高點可能已現，拉回修正4,000至6,000點是必然的結構，雖然預期最差可能回測今年2月26日3萬6,000點的起漲防守點，但目前暫時看在4萬點至4萬2,000點之間震盪。

嚴控五成資金部位！靠一秘訣低檔加碼台積電

面對市場洗盤，杜金龍強調控制部位與嚴守資金管制的重要性。他透露自己先前已將持股比重降到五成，並在週一現貨大跌、期貨重挫時，精準利用期貨收盤價加10元的口訣，成功在2,230元低點進場加碼台積電，短線僅增撥約10%資金進行波段操作。

他表示由於台積電即在周四除息，因此並未在周二大漲時將其賣出，將留著賺取7元的股息，並預估台積電若能重回2,000元附近會是相當好的買點，而2,135元則是極強勁的起漲點防守位置。

外資空單高掛！資金轉向184元以下低價銅板股

針對除權息行情與外資動向，楚狂人提及外資雖在現貨市場大幅賣超，且期貨空單仍高掛6、7萬口，但市場資金似乎已開始圍繞低基期族群進行補漲。

杜金龍對此表示認同，並指出目前台股上市櫃總市值已達140幾兆，遠超越民國89年的14兆，未來的融資餘額甚至有機會突破1兆元。在浮動籌碼增加、高價AI股出現顯著回檔的情況下，他建議不敢追高的投資人可將部分資金配置到184元以下的「低價銅板股」，並強調一定要挑選有成交量且EPS有實質提高的標的。

落後補漲行情輪流啟動

在低基期與防守型標的選擇上，杜金龍特別點名金融股（如富邦金、中信金、元大金）由於基期低且獲利表現穩定，近期在富邦金衝破120元波段高點的帶動下，有機會扭轉被壓抑許久的評價、吸引人氣輪動。

此外，他也看好聯電已成功突破128元並朝155元邁進，後市有望挑戰歷史高點；而被動元件（如國巨）、面板（如群創）等沉寂已久的傳統三大產業，目前也紛紛啟動補漲行情。在科技股方面，他則持續看好台達電、光寶科的電力革命題材，以及南亞科在DRAM暴漲暴跌循環中的長線價值。

鴻海賺一倍要賣嗎？

針對網友提問鴻海賺了一倍後是否該高歌離席、轉投被動型的0050？

杜金龍認為，鴻海在調高後年EPS至21元的實質利多支撐下，且即將於7月2日除息7元，依過往高股息資金在除息前拉抬的慣性，屋主不需急著全數出清，可考慮採取減碼三分之一或一半的靈活策略，保留部分持股參與除息。

而元大台灣50（0050）雖然因老口碑與大獲青睞，但也曾因成分股納入部分弱勢生技股而遭受批評，因此除了0050之外，投資人也可以將目光投向即將在6月26日除息的主動式ETF主動統一台股增長（00981A），做為大盤震盪時更具彈性的重新配置選擇。

◎本文獲「玩股網」授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

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