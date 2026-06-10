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傳銀行向台積電借錢？楊金龍直言「我也納悶」 網驚：變金融股了

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傳銀行向台積電借錢？楊金龍直言「我也納悶」 網驚：變金融股了

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。路透
台積電。路透

台股近期強勢上漲後震盪，帶動全民投資話題。央行總裁楊金龍今（10）日於立法院財委會備詢時，被立委問及市場傳聞有銀行台積電「調頭寸」，甚至出現銀行給台積電的存款利率高過放款利率的「利率倒掛」現象。楊金龍坦言，他確實有聽聞此事，並直說「我也覺得很納悶」。對此，網友們熱議「台積電變金融股惹」。

根據中央社報導，央行3日標售364天期定存單，出現4年來首見不足額發行紀錄，外界解讀與股市融資熱潮升溫、市場資金趨緊有關。楊金龍說明，定存單罕見不足額發行，主要受到3項因素影響，包括適逢繳稅季、人工智慧（AI）熱潮延燒使企業融資需求上升，以及台股交投熱絡，資金大量前進股市。

民進黨立委郭國文質詢時指出，除了投資人出現「四貸同堂」、央行定存單賣不出去，近期也聽聞有銀行向台積電爭取資金部位，等於用高於放款利率的存款條件，吸引台積電龐大資金停泊。楊金龍回應「這個我有聽過」，並表示台積電議價能力較強，在全球各國都有高度知名度，才可能出現這類市場現象。郭國文則認為，這些都是金融市場扭曲，央行不應冷眼旁觀；楊金龍也回覆，央行不會冷眼旁觀。

消息曝光後引發PTT網友熱議，有人驚呼「大的要來了？」、「台積電變金融股惹」，也有人質疑「重點是哪家銀行？」、「沒錢還開什麼銀行」、「大家炒股炒房的資金，都來自台積電喔？」。

不過，另有網友認為，銀行找大型企業爭取存款並不罕見，「在有點規模的公司當過財務的人應該都有遇過吧」，但也有人擔心資金過度流向股市，留言稱「大家都要解約進股市」，甚至直呼「太多人同時提領就GG了」。

此外，立委賴士葆今也在立法院質詢，「台股目前是否成為外資提款機？」，楊金龍則回應，台股的現金殖利率高，外資是感興趣的，且認為近期台股下檔修正是健康的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

楊金龍 台積電 央行 銀行

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