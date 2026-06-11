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「空漲停穩賺不賠？」股市新手神邏輯！網笑翻：財富密碼被發現了

聯合新聞網／ 綜合報導
近期一名投資新手在Dcard提出「空漲停股是否穩賺不賠」的看法，引發網友熱烈討論。雖然不少人嘲諷其「發現財富密碼」，但專家提醒漲停股的風險在於無法回補，投資人需注意市場的波動與風險。示意圖。本報資料照片
近期一名投資新手在Dcard提出「空漲停股是否穩賺不賠」的看法，引發網友熱烈討論。雖然不少人嘲諷其「發現財富密碼」，但專家提醒漲停股的風險在於無法回補，投資人需注意市場的波動與風險。示意圖。本報資料照片

台股近期波動劇烈，不少投資新手湧入市場，也帶來各種令人哭笑不得的提問。一名網友近日在Dcard發文，好奇詢問「如果空漲停股是不是穩賺不賠？」認為股票漲停後已無法再往上漲，未來只有持平或下跌兩種可能，因此在漲停時放空，等股價回落再買回似乎能輕鬆獲利，引發網友熱烈討論。

原PO表示，自己的想法是趁個股漲停時放空，因為股價已經來到當日最高點，不可能再更高。若後續下跌便能獲利回補，即使沒有下跌，也只是多付一些手續費和交易稅。他還強調，不考慮「漲停買不回」這種極端情況，認為實際發生機率不高。

貼文曝光後，大批網友瞬間開啟反串模式，紛紛留言恭喜原PO發現「財富密碼」。有人笑稱「快刪文，這種事自己知道偷偷賺就好」、「被你發現一夜致富的方法了」、「看到誰漲停我就空死他」，還有人開玩笑表示自己就是靠這招買房、財富自由。

不過也有不少人認真解釋問題所在。網友指出，漲停最大的風險正是「買不回來」，若股票鎖住漲停，市場上大量放空者都想回補，卻沒有足夠賣單可成交，往往只能眼睜睜看著股價連續漲停。有人直言：「漲停還買得回來才是極端狀況」、「你有做過單嗎？都鎖死了怎麼買回？」、「從你認為買不回不太可能，就知道沒被主力教訓過」。

許多人也舉出實際案例反駁。有網友提到前陣子就曾有人放空強勢股金居，結果遭遇連續上漲無法回補，最終甚至出現違約交割問題；也有人提醒，除了股價持續上漲帶來虧損，放空還涉及借券成本與融券追繳等風險，遠非原PO想像中的「穩賺不賠」。

此外，不少留言也反向套用原PO邏輯吐槽，「照這樣說，跌停板融資買進也穩賺啊，反正不會再更低」、「買跌停、空漲停，直接通往財富自由」，藉此點出市場價格並不存在絕對上限或下限，投資人若忽略風險，只看到理論上的獲利空間，很容易在實戰中付出慘痛代價。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 漲停

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