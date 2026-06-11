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楊金龍一句話點燃房市想像！股民吵翻疑「炒作營建股」：不等於放寬

聯合新聞網／ 綜合報導
央行總裁楊金龍表示，現階段房市的信用管制措施將維持現狀，短期內不會加碼打房，導致營建股盤中上漲。然而，即使未加碼管制，市場卻可能過度解讀，部分網友對未來房市持不同看法。記者曾原信／攝影
央行總裁楊金龍表示，現階段房市的信用管制措施將維持現狀，短期內不會加碼打房，導致營建股盤中上漲。然而，即使未加碼管制，市場卻可能過度解讀，部分網友對未來房市持不同看法。記者曾原信／攝影

中央銀行將於6月18日召開第二季理監事會議，市場高度關注利率政策與房市管制方向。央行總裁楊金龍10日在立法院備詢時表示，理監事會將討論利率與選擇性信用管制，但現階段「選擇性信用管制就到這裡」，被市場解讀為短期內不會再加碼打房措施，也讓營建族群盤中出現強勁買盤。

根據媒體報導，楊金龍指出，近期台股修正屬於健康現象，股市不可能只漲不跌；至於市場熱議的「四貸同堂」，也就是同時利用房貸、車貸、信貸及融資進場投資，他認為距離系統性風險仍相當遙遠。此外，針對房市政策，他明確表示目前信用管制措施將維持現況，沒有進一步加碼規畫。

消息傳到PTT後，許多網友第一時間將焦點放在房市政策。有股民認為「房市管制到這裡」等同利空出盡，直呼「營建復活」、「王者歸來」、「房價又要漲了」，甚至有人認為資金接下來將從股市轉往房市，「股票賺完換炒房」、「經濟火車頭重新啟動」。

不過更多網友認為市場可能過度解讀。有人指出楊金龍只是說「不再加碼管制」，並非立即鬆綁現有措施，「維持現狀而已」、「沒說解除限制吧」、「不加碼不代表放寬」，質疑營建股大漲只是資金藉題發揮。有網友直言，「維持現狀被超譯成鬆綁」、「主力可能趁機拉高出貨」。

討論串中也出現激烈的房市論戰。一派認為少子化趨勢下房價終究缺乏長期支撐，質疑政府持續偏袒房市；另一派則反駁，台股已經大漲多年，如果投資人仍存不到頭期款，恐怕該檢討自己的投資績效，而非將問題歸咎於房價。

此外，「四貸同堂」話題也持續延燒。不少鄉民認為車貸被列入討論相當荒謬，「車貸能借多少錢」、「真的有那麼大風險嗎」；也有人認為只要槓桿持續堆疊，終究會對金融市場帶來隱憂。不過楊金龍認為目前距離系統性風險仍遠，讓部分投資人解讀為官方對市場槓桿現象仍抱持相對樂觀態度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

楊金龍 央行

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