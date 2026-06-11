快訊

MLB／大谷先發6.2局、失4分寫本季新高 防禦率升至1.06

火焰和人一樣高！行動電源爆炸又一樁 自帶插頭充電起火苦主嚇慘

對申請入學不滿意？轉戰115分科還來得及！報名規定、放棄流程全攻略

聽新聞
0:00 / 0:00

謝金河點名「五大空頭反指標」！網友反酸：最強的是你

聯合新聞網／ 綜合報導
謝金河指出五位國際空頭名人，並提到長期悲觀預測往往失準，引發PTT網友反酸，認為他才是「最大反指標」。網友創意留言諷刺，認為其看法經常反向驗證，形成黑色幽默。 中央通訊社
謝金河指出五位國際空頭名人，並提到長期悲觀預測往往失準，引發PTT網友反酸，認為他才是「最大反指標」。網友創意留言諷刺，認為其看法經常反向驗證，形成黑色幽默。 中央通訊社

全球股市近日劇烈震盪，財信傳媒董事長謝金河發文談論市場預測與投資心態，並點名五位國際知名空頭人物，認為極端悲觀看法往往容易失準，引發投資圈高度關注。不過相關言論被轉貼至PTT後，卻意外讓網友焦點全放在謝金河本人身上，大批鄉民反酸「最大反指標明明是你」。

謝金河表示，近期全球股市忽而大跌、忽而大漲，投資人情緒起伏劇烈。他引用鈞弘資本執行長沈萬鈞的觀點指出，真正拉開投資差距的關鍵，不是誰掌握更多市場消息，而是誰能在波動中維持紀律、做好風險管理與基本面研究。他也提到，過去長期觀察許多國際投資名人的預測後發現，許多所謂大師其實常憑感覺進行判斷。

文中被點名的包括有「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）、新興市場教父Mark Mobius、《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）、商品投資大師吉姆羅傑斯（Jim Rogers），以及因《大賣空》聞名的投資人Michael Burry。謝金河認為，這些人長年看空市場或做出極端預測，但實際結果往往未如預期，因此提醒投資人與其迷信名人觀點，不如努力做功課。

然而PTT網友對此並不買單。文章一出便湧入大量留言，最熱門的回應幾乎都圍繞著謝金河過往被網友戲稱為「反指標」的形象展開。有網友直言「請勿自介」、「自己才是最佳第六人」，也有人笑稱這五位只是反指標五虎將，而謝金河才是隱藏在背後的「大魔王」。

許多網友更發揮創意留言，「五天王有六個很正常」、「五老星背後還有伊姆」、「股市周處除三害，最後一害就是自己」，將謝金河比喻成超越其他空頭名人的終極反指標。有人認為，他過去看多看空屢屢被市場反向驗證，因此如今批評別人是反指標，反而形成一種特殊的黑色幽默。

也有部分網友認真分析指出，謝金河與文中提及的人物其實屬於不同類型。被點名的多半是長期看空派，而謝金河則是偏向長期看多，因此嚴格來說不會把自己列入同一類別。不過這番解釋仍無法阻止鄉民持續玩梗，甚至有人笑稱「反指標點名反指標，那是不是代表這些人的預測反而要成真了？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

謝金河 台股

延伸閱讀

CPI數據公布 台指期夜盤上半場震盪1,310點

台股後市3劇本曝光！降息夢碎、通膨隱憂…聰明錢無差別獲利了結 「四貸同堂」怎麼做？

楊金龍一句話點燃房市想像！股民吵翻疑「炒作營建股」：不等於放寬

目標價1500元卻連日賣超？國巨漲停後翻黑 網熱議：被動元件還能飆多遠

相關新聞

台股震盪掀投資人焦慮潮！醫師示警：失眠、恐慌增多 網反看淡原因曝

近期全球金融市場震盪加劇，台股在高檔出現明顯修正，不少投資人面臨帳面獲利縮水甚至虧損壓力。精神科醫師楊聰財表示，近期門診中因投資失利而出現焦慮、失眠等症狀的個案明顯增加，提醒民眾不要輕忽股市波動帶來的心理衝擊，若長期陷入憂鬱、失眠或出現負面念頭，應及早尋求專業協助。

「空漲停穩賺不賠？」股市新手神邏輯！網笑翻：財富密碼被發現了

台股近期波動劇烈，不少投資新手湧入市場，也帶來各種令人哭笑不得的提問。一名網友近日在Dcard發文，好奇詢問「如果空漲停股是不是穩賺不賠？」認為股票漲停後已無法再往上漲，未來只有持平或下跌兩種可能，因此在漲停時放空，等股價回落再買回似乎能輕鬆獲利，引發網友熱烈討論。

謝金河點名「五大空頭反指標」！網友反酸：最強的是你

全球股市近日劇烈震盪，財信傳媒董事長謝金河發文談論市場預測與投資心態，並點名五位國際知名空頭人物，認為極端悲觀看法往往容易失準，引發投資圈高度關注。不過相關言論被轉貼至PTT後，卻意外讓網友焦點全放在謝金河本人身上，大批鄉民反酸「最大反指標明明是你」。

目標價1500元卻連日賣超？國巨漲停後翻黑 網熱議：被動元件還能飆多遠

台股10日盤中一度重挫近770點，權值股表現疲弱，但被動元件族群逆勢強攻，國巨（2327）一度攻上漲停價908元，帶動蜜望實、日電貿、信昌電、鈺邦等13檔個股同步亮燈，成為盤面最強勢族群。不過，國巨在創下歷史新高後漲勢收斂，最終由紅翻黑，也讓市場開始討論這波被動元件行情究竟是AI帶動的長線趨勢，還是資金追逐下的短線熱潮。

楊金龍一句話點燃房市想像！股民吵翻疑「炒作營建股」：不等於放寬

中央銀行將於6月18日召開第二季理監事會議，市場高度關注利率政策與房市管制方向。央行總裁楊金龍10日在立法院備詢時表示，理監事會將討論利率與選擇性信用管制，但現階段「選擇性信用管制就到這裡」，被市場解讀為短期內不會再加碼打房措施，也讓營建族群盤中出現強勁買盤。

台股後市3劇本曝光！降息夢碎、通膨隱憂…聰明錢無差別獲利了結 「四貸同堂」怎麼做？

台股突如其來的急跌，讓投資人有些措手不及。專家表示，AI長線趨勢不變的情況下，建議投資人冷靜面對，待落底訊號出現再進場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。