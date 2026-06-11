謝金河點名「五大空頭反指標」！網友反酸：最強的是你

全球股市近日劇烈震盪，財信傳媒董事長謝金河發文談論市場預測與投資心態，並點名五位國際知名空頭人物，認為極端悲觀看法往往容易失準，引發投資圈高度關注。不過相關言論被轉貼至PTT後，卻意外讓網友焦點全放在謝金河本人身上，大批鄉民反酸「最大反指標明明是你」。

謝金河表示，近期全球股市忽而大跌、忽而大漲，投資人情緒起伏劇烈。他引用鈞弘資本執行長沈萬鈞的觀點指出，真正拉開投資差距的關鍵，不是誰掌握更多市場消息，而是誰能在波動中維持紀律、做好風險管理與基本面研究。他也提到，過去長期觀察許多國際投資名人的預測後發現，許多所謂大師其實常憑感覺進行判斷。

文中被點名的包括有「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）、新興市場教父Mark Mobius、《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）、商品投資大師吉姆羅傑斯（Jim Rogers），以及因《大賣空》聞名的投資人Michael Burry。謝金河認為，這些人長年看空市場或做出極端預測，但實際結果往往未如預期，因此提醒投資人與其迷信名人觀點，不如努力做功課。

然而PTT網友對此並不買單。文章一出便湧入大量留言，最熱門的回應幾乎都圍繞著謝金河過往被網友戲稱為「反指標」的形象展開。有網友直言「請勿自介」、「自己才是最佳第六人」，也有人笑稱這五位只是反指標五虎將，而謝金河才是隱藏在背後的「大魔王」。

許多網友更發揮創意留言，「五天王有六個很正常」、「五老星背後還有伊姆」、「股市周處除三害，最後一害就是自己」，將謝金河比喻成超越其他空頭名人的終極反指標。有人認為，他過去看多看空屢屢被市場反向驗證，因此如今批評別人是反指標，反而形成一種特殊的黑色幽默。

也有部分網友認真分析指出，謝金河與文中提及的人物其實屬於不同類型。被點名的多半是長期看空派，而謝金河則是偏向長期看多，因此嚴格來說不會把自己列入同一類別。不過這番解釋仍無法阻止鄉民持續玩梗，甚至有人笑稱「反指標點名反指標，那是不是代表這些人的預測反而要成真了？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。