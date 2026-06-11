台股震盪掀投資人焦慮潮！醫師示警：失眠、恐慌增多 網反看淡原因曝

近期全球金融市場震盪加劇，台股在高檔出現明顯修正，不少投資人面臨帳面獲利縮水甚至虧損壓力。精神科醫師楊聰財表示，近期門診中因投資失利而出現焦慮、失眠等症狀的個案明顯增加，提醒民眾不要輕忽股市波動帶來的心理衝擊，若長期陷入憂鬱、失眠或出現負面念頭，應及早尋求專業協助。

楊聰財指出，許多投資人在台股衝上高點時抱持樂觀預期進場，卻在短時間內面臨資產大幅縮水，尤其當投入的是退休金、教育基金或多年積蓄時，更容易產生焦慮、自責與羞愧感。當大腦將財務損失視為重大威脅時，會啟動壓力反應系統，導致心跳加速、胸悶、食欲不振、注意力下降，甚至半夜驚醒反覆計算損失金額。

醫師引用心理學中的「損失趨避效應」指出，人們對虧損的痛苦感受往往遠大於獲利帶來的快樂，因此在市場劇烈波動時，容易做出非理性決策，例如恐慌殺低、借貸加碼、融資攤平或急於翻本。楊聰財建議，若情緒受到明顯影響，應避免在極度恐慌的24小時內做重大投資決定，同時減少頻繁盯盤與刷新投資App的行為，讓神經系統有機會休息。

消息被轉發至PTT後，引發網友熱烈討論。不少人認為目前修正幅度有限，對長期投資人而言並不足以造成重大壓力。有網友表示自己持有現股且成本較低，因此「看戲中」，也有人認為真正有壓力的通常是開高槓桿或融資操作的投資人。部分留言甚至開玩笑稱應該去看的是腦神經科，而非身心科。

不過，也有網友坦言，最大的壓力未必來自虧損，而是看到別人持續賺錢。有人形容這種感受是「心如刀割、捶胸頓足」，也有人表示白天盯台股、晚上看美股，確實容易影響睡眠品質。另有投資人分享，自己在經歷過前幾次市場劇烈震盪後，對於短線波動已逐漸習慣，心態反而比過去穩定許多。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。