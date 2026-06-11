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目標價1500元卻連日賣超？國巨漲停後翻黑 網熱議：被動元件還能飆多遠

聯合新聞網／ 綜合報導
台股被動元件族群再度引發熱議，國巨漲停後翻黑，外資近日連日賣超。雖美系外資調升國巨目標價至1500元，市場卻對短線熱潮與長期需求持不同看法，籌碼矛盾引發投資人關注。圖為國巨董事長陳泰銘。記者李孟珊／攝影。
台股被動元件族群再度引發熱議，國巨漲停後翻黑，外資近日連日賣超。雖美系外資調升國巨目標價至1500元，市場卻對短線熱潮與長期需求持不同看法，籌碼矛盾引發投資人關注。圖為國巨董事長陳泰銘。記者李孟珊／攝影。

台股10日盤中一度重挫近770點，權值股表現疲弱，但被動元件族群逆勢強攻，國巨（2327）一度攻上漲停價908元，帶動蜜望實、日電貿、信昌電、鈺邦等13檔個股同步亮燈，成為盤面最強勢族群。不過，國巨在創下歷史新高後漲勢收斂，最終由紅翻黑，也讓市場開始討論這波被動元件行情究竟是AI帶動的長線趨勢，還是資金追逐下的短線熱潮。

根據媒體報導，美系外資最新研究報告看好被動元件產業成為AI浪潮下的下一個「超級循環」，認為國巨旗下MLCC、晶片電阻與鉭電容等產品將同步受惠，因此維持買進評等，並將目標價從495元大幅調升至1500元。法人指出，AI伺服器對高效能電源管理與高速傳輸需求提升，使高階被動元件需求明顯增加，產業成長模式也逐漸從景氣循環轉向結構性成長。

然而，股價大漲的同時，籌碼面卻出現矛盾現象。國巨近5個交易日遭外資連續賣超，6月以來外資累計賣超近3萬張，三大法人合計賣超超過2.5萬張。除了國巨之外，蜜望實、九豪、華容等近期創高個股，同樣面臨外資調節壓力。雖然市場普遍認為研究部門與交易部門操作並不完全一致，但「一邊喊買、一邊賣股」仍成為投資人討論焦點。

一名網友在PTT發文以過去記憶體產業飆漲經驗為例，認為外資喊出的1500元目標價仍嫌保守。他指出，國巨本波大約自240元起漲，就算攻上908元也不到4倍漲幅，相較於記憶體產業景氣高峰時動輒10倍漲幅仍有差距，因此戲稱目標價應該喊到2400元，並開玩笑號召「被套元件」投資人一起喊出「99被套元件」。

PTT網友則出現兩派意見。有投資人認為被動元件市場確實開始出現缺貨與交期延長現象，產業基本面轉強並非空穴來風；也有人認為外資喊高目標價往往是出貨訊號，甚至直言「外資喊買，就是差不多到了」。另有網友指出，被動元件過去已上演過一輪暴漲暴跌循環，若後續需求不如預期，股價同樣可能快速修正。

此外，也有不少投資人關注國巨當天盤中漲停卻收黑的走勢，認為短線漲幅過大後震盪難免。部分網友笑稱原PO「把大哥吹死了」，也有人認為若AI伺服器需求持續擴張，高階被動元件供應仍偏緊，行情可能尚未結束。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 被動元件 國巨

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