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央行鬆口「預防性升息」？楊金龍拋2條件…被狂酸：CPI不是都很低

聯合新聞網／ 綜合報導
楊金龍表示，若未來半年通膨預期持續高於2%，且影響市場預期，不排除採取預防性升息。記者潘俊宏／攝影
楊金龍表示，若未來半年通膨預期持續高於2%，且影響市場預期，不排除採取預防性升息。記者潘俊宏／攝影

中央銀行總裁楊金龍10日赴立法院財政委員會備詢時表示，若未來半年通膨預期持續高於2%，且影響民眾與企業對物價的預期，不排除採取「預防性升息」。相關談話立刻引發市場關注，也讓外界開始猜測6月18日央行理監事會議是否可能出現新的政策訊號。

楊金龍指出，若通膨只是短期現象，且預期後續會快速回落，未必需要提前升息；但若判斷通膨壓力將持續存在，預防性升息有助於降低未來政策調整成本。他強調，最終仍須視國內外經濟金融情勢及整體經濟前景進行綜合評估。

除了利率議題外，楊金龍也肯定政府近年透過油價、電價等供給面措施穩定物價的效果。他表示，能源價格上漲屬於供給面通膨，單靠貨幣政策效果有限，因此政府與央行的協力合作相當重要，也讓台灣在全球能源價格波動期間維持相對穩定的物價表現。

消息傳到PTT後，不少網友立刻質疑官方數據與升息說法是否矛盾「CPI不是都很低？想升息？」、「主計處：CPI只有一趴，升個屁」、「央行不信任主計處數據」、「沒有通膨 為什麼要升息」；也有網友直言「笑你不敢升」、「要選舉了哪敢升」。

不過也有部分投資人認為，央行這次談話更像是提前釋放訊號，而非真的準備立即升息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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