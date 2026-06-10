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伊朗擊落美軍阿帕契直升機？川普發文警告「必須回應」網憂：大的要來了

聯合新聞網／ 綜合報導
川普稱美軍阿帕契直升機在霍爾木茲海峽遭伊朗擊落，並表示美國將對攻擊做出回應。路透
川普稱美軍阿帕契直升機在霍爾木茲海峽遭伊朗擊落，並表示美國將對攻擊做出回應。路透

美伊局勢再度牽動市場神經。有網友轉貼川普在Truth Social上的發文，指出美軍一架阿帕契直升機在霍爾木茲海峽巡邏時遭伊朗擊落，兩名飛行員安全無傷，但川普強調美國「必須對這次攻擊作出回應」，消息立刻引發PTT股板熱議。

據貼文內容，川普表示，他剛從美軍方面得知，伊朗人在霍爾木茲海峽巡邏時，擊落美軍一架高度先進的阿帕契直升機。機上兩名飛行員都安全且未受傷，但美國仍將對此事做出回應。

由於同時間市場波動加劇，不少股民將事件與美股、油價及空軍操作連在一起討論，也有人認為若真是戰爭升溫，應觀察油價反應，而非單看股市下跌。

網友留言「所以跌這個？ 不可能 人又沒死」、「美軍沒死都沒差」、「如果是這個油價就會漲」、「跌幅收斂 油價沒瞬間飆高 市場反應完畢」。

另一派網友則擔心，美國若做出軍事回應，可能讓市場風險再度升高，也有人酸川普又在替空單找理由「股市也被擊落了」、「川普要反手做空了嗎？」、「訊號來了 空軍起飛」、「川普是不是下空單了」、「美股被空軍炸爛了」、「大的要來了 大的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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