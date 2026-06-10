美股逃命波？分析師認證周一是「死貓反彈」…網認同：這兩天還買是真的膽大

美股在上周重挫後一度反彈，讓不少投資人期待行情重回上升軌道。不過有技術分析師認為，這波上漲恐怕只是典型的「死貓反彈」，市場仍有機會再次探底。消息傳到PTT後，也引發股民熱烈討論，不少人一邊看著盤勢下跌，一邊狂喊「怎麼不早說」。

Fundstrat技術策略主管Mark Newton指出，美股周一反彈力道偏弱，無論是標普500還是那斯達克100相關ETF，盤中雖曾上漲約1%，但最終都收在開盤價下方。

他認為，目前成交量不足、市場廣度偏弱，加上周期模型已轉為負向，美股未來幾個月可能維持震盪偏空格局，弱勢甚至可能延續至10月。

此外，花旗銀行技術分析團隊也指出，標普500、那斯達克100與費城半導體指數近期都出現「看跌包覆周線」型態，歷史經驗顯示，未來兩周走弱機率偏高。

有人表示「幹 神預測」、「真的神預測」、「很準欸 大師」、「神準 美股現在下跌 美股真的好慘烈」、「股版高手早就提醒是假拉了」；也有網友認為市場本來就存在風險，「這兩天還買是真的膽大」、「拉金融就不敢進場了」、「人道走廊關閉，剩貪狗，開殺」。

不過更多網友則質疑這類技術分析有事後諸葛的味道「早說 怎麼不早說」、「怎麼不早說」、「周一死貓反彈 現在才說」、「跌了才在放馬後炮笑死」、「看圖說故事？」、「落後指標跟你說之後會跌」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。