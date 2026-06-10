快訊

九合一風雲／台東選舉看板戰…3人貼身對壘 轟炸視覺

出港10趟捕8條魚…鐵觀音藏1.8噸K他命 屏檢起訴2人「拒不供出主謀」

豪大雨擴大18縣市 屏東縣山區暴雨國家級警報響

聽新聞
0:00 / 0:00

美股逃命波？分析師認證周一是「死貓反彈」…網認同：這兩天還買是真的膽大

聯合新聞網／ 綜合報導
技術分析師示警美股近期反彈恐屬「死貓反彈」，引發股民熱議後市是否仍有探底風險。圖／本報資料照片
技術分析師示警美股近期反彈恐屬「死貓反彈」，引發股民熱議後市是否仍有探底風險。圖／本報資料照片

美股在上周重挫後一度反彈，讓不少投資人期待行情重回上升軌道。不過有技術分析師認為，這波上漲恐怕只是典型的「死貓反彈」，市場仍有機會再次探底。消息傳到PTT後，也引發股民熱烈討論，不少人一邊看著盤勢下跌，一邊狂喊「怎麼不早說」。

Fundstrat技術策略主管Mark Newton指出，美股周一反彈力道偏弱，無論是標普500還是那斯達克100相關ETF，盤中雖曾上漲約1%，但最終都收在開盤價下方。

他認為，目前成交量不足、市場廣度偏弱，加上周期模型已轉為負向，美股未來幾個月可能維持震盪偏空格局，弱勢甚至可能延續至10月。

此外，花旗銀行技術分析團隊也指出，標普500、那斯達克100與費城半導體指數近期都出現「看跌包覆周線」型態，歷史經驗顯示，未來兩周走弱機率偏高。

有人表示「幹 神預測」、「真的神預測」、「很準欸 大師」、「神準 美股現在下跌 美股真的好慘烈」、「股版高手早就提醒是假拉了」；也有網友認為市場本來就存在風險，「這兩天還買是真的膽大」、「拉金融就不敢進場了」、「人道走廊關閉，剩貪狗，開殺」。

不過更多網友則質疑這類技術分析有事後諸葛的味道「早說 怎麼不早說」、「怎麼不早說」、「周一死貓反彈 現在才說」、「跌了才在放馬後炮笑死」、「看圖說故事？」、「落後指標跟你說之後會跌」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

阮慕驊減碼後台股又反彈！網酸「還好沒全賣」：肯定All in抄底

五窮六絕完全打破？謝金河大讚AI、記憶體漲勢未見盡頭…網怕爆：不要再說了

All in0050正2秒遇崩盤⋯帳面虧近60萬！網曝「觀念錯誤」藏風險

台股狂飆1201點重返4萬4！外資兩天卻賣1855億…網：要崩盤了嗎？

相關新聞

台股暴跌多家券商卻異常！股民不滿「APP像石器時代」：故意不讓散戶跑

台股8日大跌逾千點，投資人急著查看帳戶、停損或逢低加碼，卻傳出多家券商APP登入困難、報價延遲與下單異常。相關新聞在PTT股板引發熱議，原PO痛批台灣金融業IT系統落後，明明手續費收入可觀，卻常在市場劇烈波動時當機，讓投資人直呼「比股市大跌更可怕」。

伊朗擊落美軍阿帕契直升機？川普發文警告「必須回應」網憂：大的要來了

美軍一架阿帕契直升機在霍爾木茲海峽被伊朗擊落，兩名飛行員安全無恙。川普強調，美國「必須對這次攻擊作出回應」，引發市場波動，股民熱烈討論事件對油價及股市的影響。

美股逃命波？分析師認證周一是「死貓反彈」…網認同：這兩天還買是真的膽大

美股反彈讓投資人期待，但分析師警告這可能只是「死貓反彈」。技術指標顯示市場或將維持震盪偏空，未來幾個月有再次探底的風險，引發股民熱議。

台股狂飆1201點重返4萬4！外資兩天卻賣1855億…網：要崩盤了嗎？

台股9日大漲1201點重返4萬4，創下盛況，但外資卻連續兩日賣超1855億元，並成為市場焦點。雖然外資急撤，但股民似乎並未恐慌，反而出現「小兒認錯」的討論。市場對外資的動向充滿謬論與關注。

五窮六絕完全打破？謝金河大讚AI、記憶體漲勢未見盡頭…網怕爆：不要再說了

台股五月未出現「五窮六絕」，在AI與記憶體題材帶動下上漲5806點，漲幅達14.92%。謝金河指出市場對舊AI股的關注回升，記憶體價格仍在上升，吸引市場關注。網友對此反應兩極，有人讚同，亦有擔心成為反指標。

阮慕驊減碼後台股又反彈！網酸「還好沒全賣」：肯定All in抄底

財經名嘴阮慕驊日前表示已在高檔減碼三分之一持股，引發PTT股板熱議。隨著台股歷經短線重挫後又快速反彈，有網友再度發文調侃，猜測阮慕驊接下來會如何解釋操作，可能會說「還好還有2/3」、「還好只出1/3」，甚至「昨天已經買回」。貼文曝光後，留言區再度掀起對財經名嘴操作可信度與投資課程的討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。