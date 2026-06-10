台股狂飆1201點重返4萬4！外資兩天卻賣1855億…網：要崩盤了嗎？

台股9日大漲1201點、重返4萬4千點大關，但外資卻持續站在賣方。繼前一天賣超938億元後，9日再度賣超917億元，兩天合計提款超過1855億元，創下史上少見的大規模賣超紀錄。不過面對外資撤退，股民似乎沒有太過恐慌，反而掀起一波「小兒認錯論」。

據統計，外資9日賣超台股917.33億元，創下史上第8大單日賣超紀錄，連續兩個交易日累計賣超達1855.84億元。當天三大法人合計賣超778.57億元，自營商賣超66.91億元，投信則買超205.67億元。

雖然外資大舉調節，但台股在電子與金融股帶動下逆勢大漲1201.66點，終場站回4萬4千點，也讓市場開始關注究竟是誰在承接外資倒出的籌碼。

有人表示「明天就屁顛屁顛的買回來了」、「哪次不是認錯買回」、「終究要認錯的」、「終究要回來追高」，也有網友直言「小兒明天就買回了 追高殺低」、「大媽：小兒感受痛苦吧」。

不過也有部分網友擔心外資提前看到市場風險訊號「外資急砍，要崩盤了嗎？」、「外資偷看答案了= =怕爆」、「高歌離席 散戶多保重」，也有人認為「散戶嘎小兒不會是好事」。

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