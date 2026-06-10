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五窮六絕完全打破？謝金河大讚AI、記憶體漲勢未見盡頭…網怕爆：不要再說了
台股五月不但沒有出現傳統「五窮六絕」走勢，反而在AI、半導體與記憶體題材帶動下強勢大漲。財信傳媒董事長謝金河指出，Dell帶動AI從雲端走向地端，也讓台灣一批「老AI股」重新被市場看見。
謝金河分析，今年ComputeX展帶動台股人氣，先有蘇姿丰提出百億美元採購清單，後有黃仁勳拋出1560億美元清單，加上Intel總裁陳立武即將到訪，讓台股五月拉出大長紅，加權指數單月大漲5806點、漲幅14.92%。
他也指出，記憶體從HBM到SSD漲勢仍未見盡頭，美光、新帝、希捷、威騰電子等指標股持續走強，也帶動台灣聯電、力積電、華邦電、南亞科等半導體與記憶體族群表現。
部分網友認為，謝金河點出的AI與記憶體趨勢確實是近期盤面主軸，也有人把這視為後續仍有行情的訊號「穩了！」、「聽老謝的發大財了」、「快點崩盤讓我加倉」。
不過更多網友看到謝金河再度點名AI與記憶體族群後，反而擔心「反指標」發威，紛紛留言「丸子」、「閉嘴」、「你不要再說啦」、「被點到的公司,請保重了」。
也有網友整理被點名名單，提醒「注意 鴻海、廣達、技嘉、華碩、緯創、緯穎、英業達、聯發科、台達電 老謝名單」，並直呼「Dell：我謝謝你喔…」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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