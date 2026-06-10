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台股一天變臉！她前喊「要睡公園」隔日繳清電費 網笑：低點抓得剛剛好

聯合新聞網／ 綜合報導
台股經歷劇烈波動，一名網友在下跌當天哀號生活緊縮，甚至喊出「要睡公園」。隔日市場反彈，她慶祝繳清電費，網友熱議其戲劇化轉折，調侃「低點抓得好」。這事件引發對投資風險的討論。 中央通訊社
台股經歷劇烈波動，一名網友在下跌當天哀號生活緊縮，甚至喊出「要睡公園」。隔日市場反彈，她慶祝繳清電費，網友熱議其戲劇化轉折，調侃「低點抓得好」。這事件引發對投資風險的討論。 中央通訊社

台股8日重挫、9日反彈，讓不少投資人心情洗三溫暖。一名網友在Dcard股票板連續發文，先是在台股下跌當天哀號自己把僅有資金拿去買股，已經沒錢繳電費、吃飯，恐怕「真的要睡公園」；隔日台股回升後，又更新表示已繳清電費，準備「從公園搬出來」，還打算吃麥當勞慶祝，戲劇化轉折引發網友熱議。

原PO第一篇文章指出，自己在8日早盤把身上僅有的錢投入股市，導致生活費見底，不但電費繳不出來，也沒錢買食物，只能自嘲希望公園垃圾桶還有吃的。貼文曝光後，不少網友一邊調侃、一邊提醒風險，有人直言「沒錢還買股，天才」，也有人認為如果連基本生活費都拿去投資，已經屬於超額投資。

當天留言區多數人以玩笑回應，有網友建議她先卡位公園好位置，也有人開玩笑說可去速食店翻找剩食、到捷運站或地下街避雨。不過仍有較理性的留言提醒，投資應使用閒錢，至少保留半年生活費，不能為了搶反彈而讓生活陷入困境。也有網友認為，若當天早盤低點進場，未必真的會虧損，甚至可能很快反彈。

果然到了9日，台股由黑翻紅，原PO再度發文表示，感謝大家先前關心，自己已把家裡電費繳清，正式「從公園搬出來」，並打算奢侈吃一頓麥當勞慶祝。這篇更新也讓不少網友笑稱「雨後天晴」、「低點抓得好」、「今天可以回家睡了吧」，還有人提醒薯條記得加大，將原本的悲情劇情轉為喜劇收場。

不過，也有網友質疑原PO連發兩篇有刷存在感之嫌，認為若只是短線波動就大喊要睡公園，並不適合承受股市風險。也有人指出，這波經歷正好反映散戶在急跌急漲中的心理狀態，前一天還擔心沒飯吃，隔天就因反彈慶祝，情緒容易被行情牽著走。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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