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台股暴跌多家券商卻異常！股民不滿「APP像石器時代」：故意不讓散戶跑

聯合新聞網／ 綜合報導
台股8日重挫逾千點，多家券商APP系統卻出現登入困難和延遲下單，讓投資人不滿。金管會指出是因短時間大量登入導致系統超負荷，並宣稱已恢復正常。網友對於券商設備投資不足與系統落後提出批評，並質疑未公布受影響券商名稱的透明度。（記者余承翰／攝影）
台股8日重挫逾千點，多家券商APP系統卻出現登入困難和延遲下單，讓投資人不滿。金管會指出是因短時間大量登入導致系統超負荷，並宣稱已恢復正常。網友對於券商設備投資不足與系統落後提出批評，並質疑未公布受影響券商名稱的透明度。（記者余承翰／攝影）

台股8日大跌逾千點，投資人急著查看帳戶、停損或逢低加碼，卻傳出多家券商APP登入困難、報價延遲與下單異常。相關新聞在PTT股板引發熱議，原PO痛批台灣金融業IT系統落後，明明手續費收入可觀，卻常在市場劇烈波動時當機，讓投資人直呼「比股市大跌更可怕」。

根據媒體報導，金管會指出，6月8日共有5家證券商進行資安通報，主要原因是短時間大量投資人登入，導致券商或資訊廠商系統負載過高，影響部分客戶登入與下單功能。相關券商與資訊廠商已採取流量分流措施，並宣稱系統已恢復正常。金管會也表示，將督導券商強化流量監控與資源調度，確保營運不中斷。

PTT網友對此相當不滿，質疑台灣券商與金融業系統品質與科技產業落差過大，不僅三不五時塞車或當機，許多銀行與券商APP介面也像停留在「石器時代」。他並點名部分券商系統與資訊供應商關聯，認為台灣金融業若想打造「亞洲那斯達克」，至少應先把基礎交易系統做好。

多數網友也將矛頭指向券商設備與系統投資不足，批評券商手續費照收，卻不願升級伺服器與APP效能。有網友直言「都2026年了還有這種APP」、「亞洲納斯達克結果三天兩頭當機」，也有人酸稱券商是在「技術性不給跑」，讓散戶無法砍在低點，反而意外守住部位。

另一大爭議則是新聞未明確揭露5家出包券商名稱。不少網友反覆追問「哪五家」，質疑媒體與主管機關只說緊盯卻不點名，無法讓投資人判斷風險。部分留言依自身經驗猜測台新、國泰、中信、元大等券商可能出現狀況，但也有用戶表示永豐、第一金等系統當天相對穩定。

此外，部分網友認為金管會若只口頭督導、輕罰了事，未來行情劇烈波動時仍會重演同樣問題。有人主張應要求券商定期壓力測試、公布異常紀錄，甚至對重大當機祭出實質罰則。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 券商

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