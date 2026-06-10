阮慕驊減碼後台股又反彈！網酸「還好沒全賣」：肯定All in抄底

財經名嘴阮慕驊日前表示已在高檔減碼三分之一持股，引發PTT股板熱議。隨著台股歷經短線重挫後又快速反彈，有網友再度發文調侃，猜測阮慕驊接下來會如何解釋操作，可能會說「還好還有2/3」、「還好只出1/3」，甚至「昨天已經買回」。貼文曝光後，留言區再度掀起對財經名嘴操作可信度與投資課程的討論。

原PO以戲謔口吻表示，想知道這位「財經大師」面對台股反彈時又會怎麼說。由於阮慕驊先前減碼言論曾被部分網友視為看空訊號，但市場隨後並未出現持續崩跌，使得不少人將焦點放在其是否能即時買回、是否又能宣稱成功抄底。

多數酸民留言認為，財經名嘴最常見的說法就是「跌之前已賣、漲之前已買」，因此無論行情怎麼走，最後都能包裝成勝利「一定是昨天已經All in抄底了」、「早就買了你們這群酸民」，也有人嘲諷這類操作敘事與部分投資名人相似，永遠能在事後找到正確位置。另有留言批評，部分財經人物同時經營課程或節目，難免讓人質疑其發言是否帶有行銷目的。

不過，也有網友替阮慕驊緩頰，認為減碼三分之一並不等於全面看空，而是保留核心持股、提高現金水位的風險控管策略。部分留言指出，高檔調節一部分、遇到大跌再分批買回，本來就是常見的資金管理方式，不能因為市場隔天反彈就斷定操作錯誤。也有人表示，若阮慕驊確實在回檔時買進，代表其策略仍有紀律可循，沒必要一味嘲諷。

另一項討論則延伸到投資人對「專家」的依賴。許多網友認為，聽名嘴操作本來就風險極高，真正重要的是建立自己的進出場原則，而不是期待外部人士精準預測高低點。也有人提醒，市場上不存在永遠正確的操作，若任何人長期塑造「不敗」形象，投資人反而更應提高警覺。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。