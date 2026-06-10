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川普喊美2週內宣布全面勝利！預告油價下跌 網酸「喊盤」：到底要幾次？

聯合新聞網／ 綜合報導
川普宣稱美國將在兩週內宣布對伊朗的「全面勝利」，並預告油價將大幅下跌。然而，網友對此持懷疑態度，認為川普多次以「兩週內」作為進展時間表，市場因此對其喊話漸感疲乏。部分網友指出，若以色列未真正停火，川普的「全面勝利」仍可能只是口頭表態。(美聯社)
川普宣稱美國將在兩週內宣布對伊朗的「全面勝利」，並預告油價將大幅下跌。然而，網友對此持懷疑態度，認為川普多次以「兩週內」作為進展時間表，市場因此對其喊話漸感疲乏。部分網友指出，若以色列未真正停火，川普的「全面勝利」仍可能只是口頭表態。(美聯社)

美伊戰爭延燒百日，美國總統川普再度公開喊話，宣稱美國將在未來兩週內宣布對伊朗取得「全面勝利」，並預告油價將大幅下跌。消息傳回PTT股板後，引發網友熱烈討論，不少人質疑川普類似說法已多次出現，市場對其「兩週內」承諾逐漸麻木，甚至有人嘲諷這已成為川普式喊盤，用來壓抑油價、穩定股市與影響聯準會利率決策。

根據媒體報導，川普在替共和黨參議員葛拉漢造勢時表示，美國與伊朗談判持續進行，伊朗願意做出不擁有核武的承諾。他宣稱，美國正在贏得戰役，未來兩週內將看到「徹底勝利」，屆時油價也會明顯下跌。不過，美媒也指出，這並非川普第一次以「兩週內」作為重大進展時間表，先前伊朗停火協議同樣曾被設定為兩週內完成，結果至今仍未真正落幕。

一名網友在PTT發文從市場角度解讀，若油價真的要等滿兩週才明顯回落，恐怕已錯過6月18日的FOMC會議。由於近期油價與通膨成為市場擔憂升息的重要因素，川普若想透過戰事降溫、油價下跌來帶動股市反彈，就必須更快釋出明確成果，否則對利率預期與股市信心幫助有限。

留言區多數網友對川普說法抱持懷疑態度。許多人直言「這是第幾次勝利了」、「兩週復兩週」，認為川普不斷宣布即將勝利，卻始終未能真正結束戰爭，已讓市場對其喊話疲乏。也有網友以「贏麻了」、「每日勝利」、「放羊的總統」等語氣嘲諷，認為美國總統的政治信用正在被消耗。

不過，也有部分網友認為，川普喊話仍具有短線市場效果。尤其在股市修正、油價高漲與升息疑慮升溫之際，川普若能透過口頭施壓或釋出和平訊號，仍可能壓低原油價格並提振風險資產。有網友直言「川投顧發話了，最後上車機會」、「只要他明確站多頭就好」，認為川普雖然常遭質疑，但其政策方向仍偏向維持股市熱度。

另有網友將焦點放在以色列總理納坦雅胡身上，認為只要以色列未真正停火，川普的「全面勝利」恐怕仍只是單方面表態。部分留言指出，若美國與以色列一搭一唱，白臉黑臉交替操作，市場仍難判斷戰爭何時真正結束。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 伊朗 利率

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