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美銀拋冷水點名台灣超買最嚴重…亞洲股市反彈是假象？網嗆：又想騙下車

聯合新聞網／ 綜合報導
美國銀行示警全球股市反彈基礎薄弱，並點名台灣、韓國與芬蘭超買程度最高，引發網友熱議外資是否又想「騙票」。中央社
美國銀行示警全球股市反彈基礎薄弱，並點名台灣、韓國與芬蘭超買程度最高，引發網友熱議外資是否又想「騙票」。中央社

亞洲股市歷經大跌後快速反彈，但美國銀行最新報告卻潑冷水，認為全球股市反彈基礎偏弱，且韓國台灣與芬蘭股市超買程度最高，標普500也已觸發多項熊市預警訊號。

報導指出，美國銀行分析師認為，全球通膨仍具黏性，68家央行中有46家尚未達成通膨目標，使債券市場重新評估更緊縮的政策環境，也讓長期資產、私人信貸與部分新興市場貨幣承壓。

美銀並以全球廣度指標觀察，指出將近一半股市已進入超買狀態，其中韓國、台灣與芬蘭最為明顯。美銀也對美股前景保持謹慎，認為標普500已有七成熊市預警訊號被觸發，年底目標價7100點，低於目前指數位置。

不少網友對美銀示警不以為然，認為這類外資報告更像是想嚇散戶下車「又想要騙」、「訊號來了 又想騙票啊」、「這麼好心，呵呵」、「洋鬼子整天想騙票 笑死」。

不過也有網友認為，高檔震盪下仍須注意風險，尤其行情過度集中在AI、科技與少數強勢股，確實可能放大波動「先減碼」、「大的要來了」、「山頂洗碗」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台灣 通膨 標普 韓國

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