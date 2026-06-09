美銀拋冷水點名台灣超買最嚴重…亞洲股市反彈是假象？網嗆：又想騙下車

美國總統川普再度公開施壓聯準會，要求新任主席華許降息，並稱美國經濟表現良好，不應因升息而遭到「懲罰」。相關新聞在PTT股板引發熱烈討論，網友指出，目前市場預期年底升息機率偏高，但在川普強力施壓下，聯準會是否真敢逆風升息仍是疑問，最可能結果或許是維持利率不變，若未如市場預期升息，甚至可能引發一波報復性上漲。

2026-06-09 08:36