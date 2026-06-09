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申請T+5會被降額度？網閒著沒事手滑開通 營業員一通電話讓他傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
網友申請T+5交割功能後接獲營業員提醒可能影響授信額度，引發市場熱議T+5是否代表較高資金風險。中央社
網友申請T+5交割功能後接獲營業員提醒可能影響授信額度，引發市場熱議T+5是否代表較高資金風險。中央社

股票交割制度愈來愈多元，但不少投資人對T+5功能仍相當陌生。有網友日前閒來無事查看券商APP功能時，發現自己尚未開通T+5，便隨手申請，沒想到隔天就接到營業員來電提醒，甚至被告知可能因此影響授信額度，引發股民熱議。

原PO表示，自己只是瀏覽券商線上功能時順手按下T+5申請鍵，並沒有實際使用需求。沒想到營業員隔天主動來電，提醒券商可能會將申請T+5的客戶視為資金風險較高族群，進而調降額度。

貼文曝光後，不少網友才第一次知道市場上竟有T+5交割服務，也好奇究竟哪些投資人會需要延長交割時間，以及申請後是否真的會被列為高風險客戶。

網友表示「延遲交割股款當然是高風險客戶」、「真的會被調降額度」、「延長交割時間表示泥的資金流動調控出問題惹鴨」。

也有人指出，T+5並非一般散戶使用，而是特定族群的工具，「t+5其實是給大戶隔日沖用的」、「T+5其實是給大戶隔日沖用的+1」、「t+5是隔日沖在玩的，只要付差價就好了」。

另一派網友則對T+5存在本身感到疑惑，認為一般投資人幾乎用不到「到底什麼人需要T+5」、「難道你T+2就扛不住 需要到+5?」、「T+5我反而會忘了有要交割這件事」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

券商 股票 風險 T+5 違約交割

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