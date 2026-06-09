「記憶體看不到短缺結束的盡頭」黃仁勳駁斥用量大減！網嘆：台廠就是撿剩的

AI熱潮是否降溫，近期市場爭論不斷，尤其外界一度傳出輝達下一代Vera Rubin伺服器機櫃記憶體用量恐大幅減少。不過，輝達執行長黃仁勳親自出面澄清，不僅否認相關傳聞，更直言「看不到記憶體短缺結束盡頭」，再度替AI供應鏈注入強心針。

黃仁勳表示，目前AI產業需求仍遠大於供給，從晶圓製造、先進封裝到矽光子技術都處於供不應求狀態，且全球AI基礎建設才剛起步，未來數年仍將持續擴張。

針對市場盛傳的「輝達Vera Rubin伺服器機櫃記憶體模組用量減半」消息，黃仁勳直接駁斥，強調看不到記憶體短缺結束的盡頭，同時宣布將向SK海力士採購更多記憶體產品，雙方也簽署多年合作協議，共同開發下一代記憶體技術。

法人則認為，此番談話有助於化解市場對AI記憶體需求下滑的疑慮，相關供應鏈後市再度受到關注。

不少網友認為黃仁勳再次釋出AI需求強勁訊號，對記憶體產業是一大利多，「老黃投顧call訊來了 噴噴」、「韓國賺翻了 記憶體壓對寶」、「有創意」、「海力士噴到爆」。

不過，也有網友認為受惠最大的仍是韓國廠商，台廠未必能直接吃到紅利，「台廠的東西不要拿來跟他們比==」、「台廠記憶體就是撿剩的」、「他們還要一起開發下一世代 跟我們越來越遠」。

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