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台股大怒神拉回1100點 主播劉涵竹曝自保心法：這價位解定存也要買

聯合新聞網／ 綜合報導
劉涵竹提醒部分投資人，耐著性子等待市場沉澱，才是低接權值股的最佳策略。聯合報系資料照
劉涵竹提醒部分投資人，耐著性子等待市場沉澱，才是低接權值股的最佳策略。聯合報系資料照

美股暴跌與中東地緣政治局勢緊張夾擊，台股今（8）日早盤崩跌2,694點，直接刷新盤中歷史最大跌點紀錄。面對這波全球股市的「大怒神」行情，知名新聞主播劉涵竹坦言，自己前陣子也曾被「錯失恐懼」的情緒吞噬，但面對眼前的巨幅回檔，她反而轉向樂觀，並大膽點名優質權值股如果跌回前低，「解定存都要去買！」

台股8日上演驚心動魄的雨過天晴秀，早盤雖因恐慌賣壓狂瀉逾2600點，但隨後低接資金大舉進場，不僅拉回1100點站回月線，終場僅下跌3.4%，相較於上週五美股費城半導體暴跌逾10%的慘況，台股顯現出極強的韌性。

有趣的是，市場大跌並未嚇跑台灣投資人，反而激起強烈的「撿便宜」企圖心。統計顯示，今日台股成交張數前10大個股中，高達7檔全是ETF，前5名更被ETF全面霸榜！其中，奪下冠軍的是槓桿型的元大台灣50正2（00631L），單日狂飆73.2萬張；而老牌的元大台灣50（0050）雖然下跌3%，但仍強勢守住100元大關（收100.95元），更以360.3億元的超狂成交發揮吸金功力，高居個股成交金額第四名，顯示市場資金正瘋狂湧向權值型工具。

面對這場集體見證歷史的台股全武行，劉涵竹發文吐露心聲。她表示，前陣子大盤漲高、高處不勝寒，玩股多年的人往往會居高思危而不敢下手，但看著別人的耀眼成績，又忍不住怨嘆自己不夠勇敢，整個人完全被FOMO情緒吞噬。然而，因為當時沒有逢高獲利了結，僅僅經過前兩個交易日的整理，就迅速把獲利全部吐了回去，再度上演了「紙上富貴」的日常。

不過，面對今日的歷史級大跌，劉涵竹反而換個角度思考。她直言，自己其實很期待看到股市拉回，因為市場唯有修正，投資人才能重新找到便宜的黃金買點。她更振奮地對著指標權值股喊話，如果台積電能再次回到前低1800元、聯發科回到前低1400元左右，「買啊！解定存都要去買！」

面對可能因為大盤劇烈波動而「大難臨頭」的融資與槓桿操作者，劉涵竹也為一般散戶提供了兩大現股定海神針，強調只要符合以下條件，大可不必恐慌殺低：

1.現股操作、無急用壓力：全數使用「自有閒置資金」進行現股交易，沒有被斷頭的風險，也沒有急需變現的資金壓力。

2.持股具趨勢與業績支持：買進的理由是因為基本面不變。她對比指出，如果是散裝航運、元宇宙等早已不在主流趨勢上的股票，當時若不忍痛砍掉，結局就是過了5年也漲不回一半；但如果是現在正站在浪尖上的載板、光通訊等科技股，基本面扎實，往往經過短暫整理就會再度迎來轉機。

針對接下來的操盤策略，劉涵竹建議符合上述條件的現股投資人，現階段最佳的應對方式就是「先蓋牌不看」，千萬不要在恐慌時盲目砍在最低點，但也「不用急著在明天就進場加碼、攤平」。她冷靜分析，目前的下跌恐怕還只是前奏，市場上的不穩定浮額起碼需要洗盤3天以上。如果一跌就急著伸手去撿，極高機率會變成「伸手接飛刀」，耐著性子等待市場沉澱，才是低接權值股的最佳策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 美股 中東 元大

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