川普施壓Fed降息！網猜「背後政治目的」：年底前利率仍按兵不動

美國總統川普再度公開施壓聯準會，要求新任主席華許降息，並稱美國經濟表現良好，不應因升息而遭到「懲罰」。相關新聞在PTT股板引發熱烈討論，網友指出，目前市場預期年底升息機率偏高，但在川普強力施壓下，聯準會是否真敢逆風升息仍是疑問，最可能結果或許是維持利率不變，若未如市場預期升息，甚至可能引發一波報復性上漲。

根據媒體報導，美國近期公布強勁就業數據，加上伊朗戰爭推升能源價格與通膨壓力，使市場升息預期升溫。川普則在受訪時主張，聯準會基準利率應降至1%或更低，並批評升息會扼殺經濟成果。華許預計於6月16日至17日首度主持FOMC會議，市場也高度關注其政策立場是否會受到川普影響。

一名網友在PTT發文表示，Fed Watch顯示市場押注年底升息機率高達七成以上，但他認為這個估計可能過高。川普不斷公開喊話降息，顯示其政治目標仍以維持經濟與股市熱度為主，因此聯準會即使面臨通膨壓力，也未必會直接升息，反而可能選擇按兵不動。

PTT網友則多半嘲諷川普經濟邏輯矛盾。許多人指出，川普一邊推動關稅、一邊捲入中東衝突，推升物價與油價，卻又要求Fed降息，根本是「做升息的事，喊降息的話」。也有網友酸稱「川投顧只看股市，不看物價」、「經濟好不是才該升息嗎」，認為川普把股市漲跌視為政策成敗，才會急著向Fed施壓。

不過，也有不少投資人認為，華許由川普提名，政治上未必敢與白宮正面衝突，因此降息或至少不升息的機率仍不低。部分多方網友甚至喊出「川寶救市」、「台股十萬點」，認為若Fed立場轉鴿，資金行情將再度延續。

另有較理性的留言提醒，Fed主席雖具影響力，但利率決策仍須由FOMC投票決定，華許並非一人說了算；而鮑爾雖卸任主席但仍在理事會內，也可能持續影響政策方向。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。