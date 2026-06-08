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送台積電（2330）股票當兒子生日禮物？律師曝免稅關鍵：超過這金額課10％贈與稅

聯合新聞網／ 綜合報導
律師蘇家宏指出，贈與一張市值約242萬元的台積電股票剛好在每人每年244萬元的免稅額內，若超過此門檻則須課徵10%的贈與稅。記者余承翰／攝影
律師蘇家宏指出，贈與一張市值約242萬元的台積電股票剛好在每人每年244萬元的免稅額內，若超過此門檻則須課徵10%的贈與稅。記者余承翰／攝影

律師蘇家宏在影音內容中，針對民眾想將手上的台積電（2330）股票送給兒子當生日禮物一事進行稅務與理財分析。

蘇家宏指出，若以台積電收盤價2425元計算，一張台積電股票的市值即高達242.5萬元。

由於每人每年的贈與免稅額為244萬元，因此此時若送出一張台積電股票，正好在免稅額度之內，完全不需要繳納贈與稅

蘇家宏提醒，如果贈與的財產總額超過244萬元的免稅門檻，超過的部分就必須課徵10%的贈與稅。

因此不論是想同時送兩張股票給兒子，或者是「一張給兒子、一張送給朋友」，只要總價值超出免稅額，就必須面臨繳稅問題，建議民眾把握時機在免稅額內贈與，甚至可以選擇在台積電股價比較低的時候，趕快買股票送給孩子。

為了防止子女輕易變賣資產，蘇家宏建議家長在贈與時可以搭配「附負擔贈與契約書」，約定要求孩子不要把台積電股票賣掉，若賣掉之後錢必須還給父母。

他強調，運用這樣的方式一方面能幫孩子理財，二方面也能節省自己的贈與稅，達到一舉兩得的效果。

◎感謝 蘇家宏律師 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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