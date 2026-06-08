黃仁勳一句AI股大跌便宜買！深化與SK海力士、Naver合作…韓股民瘋狂進場搶便宜撿鑽石

美股半導體股上周重挫，引發全球科技股震盪，不過輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳一句「現在可以用更便宜的價格買進」，意外成為市場強心針。隨著他宣布與SK海力士、Naver等韓國企業深化合作，韓國股民也迅速進場搶便宜，帶動多檔AI概念股跌幅明顯收斂。

黃仁勳8日在韓國宣布，將與SK集團合作打造「AI Factory（人工智慧工廠）」，並點名韓國在記憶體、重工業、人工智慧、科學及數學領域具備世界級競爭力。

面對近期AI概念股大幅回檔，黃仁勳表示，AI未來依然相當光明，目前只是剛站上起跑線。他認為股價下跌不必過度恐慌，因為投資人反而能以更便宜價格布局。他也強調，AI基礎建設才剛開始，未來數年仍將持續大規模建設。

消息曝光後，原本重挫的韓國AI概念股出現明顯反彈，SK海力士從盤中大跌逾10%逐步收復失土，三星電子跌幅也大幅縮小，Naver更逆勢走高。

不少網友認為黃仁勳的喊話再次提振市場信心，「老黃投顧颯爽登場」、「黃董投顧都明示了」、「信老黃」、「老黃登高一呼」、「韓股民瘋狂進場撿鑽石」。

不過也有網友保持謹慎態度，認為現在下結論仍太早，「之後可能更高興 打七折打五折 先謝謝了」、「可是你的股價怎麼沒漲？？」、「叫別人買，自己手上的輝達股票一直賣」。

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