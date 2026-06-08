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新手怕急跌、老手怕緩跌！詹璇依點破崩盤真正訊號：持續跌2到3個月代表資金正撤退

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
財經主持人詹璇依提出以「均線結構」、「下跌時間」與「族群接棒」三大關鍵來判斷市場屬於修正或崩盤。記者許正宏／攝影
財經主持人詹璇依提出以「均線結構」、「下跌時間」與「族群接棒」三大關鍵來判斷市場屬於修正或崩盤。記者許正宏／攝影

財經主持人詹璇依在影音內容中，針對市場面臨的「黑色星期一」表示，相信大眾心理都有所準備，並提出三大關鍵指標，協助投資人判斷當前市況究竟屬於「修正」還是「崩盤」。

首先，第一點須觀察「均線結構有沒有被改變」

詹璇依指出，一般修正行情要看俗稱多空生命線的「季線」，若跌破季線後能很快站回來，且年線趨勢依舊向上、整個均線維持多頭排列，就代表趨勢未被破壞；反之，若跌破季線後站不回來，且年線開始下彎、均線從多頭轉為空頭排列，就必須小心可能是崩盤現象。

第二個觀察點為「下跌的時間比下跌的幅度更重要」

詹璇依引述「新手怕急跌，老手怕緩跌」的名言解釋，若下跌段在三到七天內立刻修正完畢並很快回來，即為修正態勢；但若跌勢不一定天天跌停，卻持續往下跌長達兩到三個月之久，代表資金正慢慢撤退，這種緩跌現象才是最需要擔心的。

第三點則看「族群有沒有人接棒」

在修正行情下，主流族群的題材可能會輪動或暫時熄火，但重要的權值股仍會有人接手，代表資金只是在替換而非撤退；然而在崩盤態勢下，市場會呈現全面熄火，連權值股也無人接盤，並伴隨成交量縮且跌勢擴散，這才是資金真正撤退的訊號。她最後提醒投資人，在股市中「活下來絕對會比賺的多更為重要」。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

詹璇依 基金小姐姐

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