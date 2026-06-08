魏哲家股東會再喊「請繼續買」！去年台積電（2330）暴漲1.5倍…夏綠蒂：期待一年後再回頭看

＊原文發文時間為6月4日

台積電股東會，魏哲家對小股東說：「請繼續」買台積電股票。

去年股東會當天股價950元，今年股東會前一天日收盤2,425元，一年內大漲大概1.5倍。

去年說請繼續，結果真的漲了1.5倍。 今年又說請繼續，期待未來股價

股利也調升了，今年現金股利至少配24元，去年是18元，成長超過30%，股利跟股價一起漲。

資本支出今年偏向560億美元上限，這本身就是一種信心的表態。

有人問成長高原期什麼時候來，魏哲家說「我也不知道」，但補了一句「下面幾年都很好」。

這種回答反而讓我覺得可信，沒有畫大餅，就是我看得到的範圍內都很好

台積電的客戶是輝達、蘋果、AMD，客戶的客戶是全世界用AI的人，能見度擺在那裡。

今年說請繼續，期待一年後再來回頭看。

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