謝金河示警台日韓恐成重災區！台股未出現預期中崩盤…網友笑喊：老謝開金口救台股

美股上周五重挫，費城半導體指數單日暴跌逾10%，台指期夜盤更一度狂瀉3006點，市場原本預期台股將迎來史詩級修正。不過就在財信傳媒董事長謝金河點名台、日、韓將成為重災區後，台股盤中跌幅卻明顯收斂，讓不少股民再度搬出「反指標」傳說，引發熱烈討論。

謝金河分析指出，這波全球科技股修正主要來自漲多後的獲利了結，而非基本面惡化。其中費半指數重挫，對以半導體與AI產業為主的台灣、日本與南韓影響最大，尤其去年以來漲幅驚人的記憶體族群恐成重災區。

他提到，包括海力士、三星、美光、Sandisk等個股過去一年多漲幅驚人，如今出現逾10%的單日跌勢，市場正進行漲多修正。此外，光通訊族群也可能面臨較大賣壓，後續將考驗企業基本面支撐力。

不過實際開盤後，亞股跌勢並未如市場預期般失控，台股跌幅逐步收斂，也讓PTT股板掀起另一波討論。

對於市場未出現預期中的崩盤，不少網友開始把焦點放在謝金河的發言「穩了 要v轉」、「原來是老謝幫忙了」、「謝謝老謝開金口救台股」、「感謝老謝信心加持，穩了」、「原來有東方神秘力量撐盤」。

也有人認為市場其實沒有想像悲觀，「今天跌這麼少原來是神秘力量在護盤」、「其實真沒想像中跌的多欸」、「台股真的強」、「難怪V了」、「今天一定V爛」。

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