台股沒想像中刺激「未看到大場面」！阿格力：買不夠便宜賣也不是好策略

受到上周五美股全面重挫，以及台指期夜盤一度暴跌崩盤的利空襲擊，市場高度關注週一加權指數開盤的下殺力道；不過根據今日即時盤中現況，加權指數雖重挫逾2100點、跌幅達4.68%來到42961.92點，但並未如夜盤預期般出現全面性的大逃殺。

知名理財專家阿格力對此在臉書發文表示：「今日台股沒想像中刺激，尚未看到大場面，就是跌到月線，收斂一下過高的乖離率而已。」

阿格力進一步分析當前盤勢，認為這種震盪反倒讓人覺得比較尷尬，因為「買也不夠便宜，賣也不是好策略」。面對這種既不適合追價加碼、也不該恐慌殺出的行情，他笑稱自己決定先去睡一下回籠覺，儲備體力來應付下午與晚上的錄影、錄音行程。

他隨後也在留言區補充說明，行情「未到大破大立的程度」，周一沒出現全面崩潰，應該是因為中間隔了兩天假日，足夠讓市場大眾理性消化利空訊息。

貼文下方引發眾多投資人共鳴，網友普遍保持冷靜「台灣基本面太強，不好玩」，也有人開玩笑詢問「說好的大場面呢？」與「說好的血流成河呢」。

多數網友認為，有了周末兩天時間緩衝，確實「夠大家理性一點了」，目前的行情看起來「劇本沒有大逃殺，可見信仰之力多強大」，甚至有長線投資者表示「我是會小額進場，我因為都是長線投資」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。