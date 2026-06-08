快訊

0608-0614「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「穩紮穩打」：帶來實質回饋

毒駕男撞斷所長腿！拎水果直闖病房 家屬嚇「我們無福消受」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股沒想像中刺激「未看到大場面」！阿格力：買不夠便宜賣也不是好策略

聯合新聞網／ 綜合報導
台股重挫逾2100點，阿格力發文指出大盤跌到月線僅是收斂乖離率，尚未看到大場面。他直言目前「買也不夠便宜，賣也不是好策略」，尷尬行情讓他決定先睡回籠覺。中央社
台股重挫逾2100點，阿格力發文指出大盤跌到月線僅是收斂乖離率，尚未看到大場面。他直言目前「買也不夠便宜，賣也不是好策略」，尷尬行情讓他決定先睡回籠覺。中央社

受到上周五美股全面重挫，以及台指期夜盤一度暴跌崩盤的利空襲擊，市場高度關注週一加權指數開盤的下殺力道；不過根據今日即時盤中現況，加權指數雖重挫逾2100點、跌幅達4.68%來到42961.92點，但並未如夜盤預期般出現全面性的大逃殺。

知名理財專家阿格力對此在臉書發文表示：「今日台股沒想像中刺激，尚未看到大場面，就是跌到月線，收斂一下過高的乖離率而已。」

阿格力進一步分析當前盤勢，認為這種震盪反倒讓人覺得比較尷尬，因為「買也不夠便宜，賣也不是好策略」。面對這種既不適合追價加碼、也不該恐慌殺出的行情，他笑稱自己決定先去睡一下回籠覺，儲備體力來應付下午與晚上的錄影、錄音行程。

他隨後也在留言區補充說明，行情「未到大破大立的程度」，周一沒出現全面崩潰，應該是因為中間隔了兩天假日，足夠讓市場大眾理性消化利空訊息。

貼文下方引發眾多投資人共鳴，網友普遍保持冷靜「台灣基本面太強，不好玩」，也有人開玩笑詢問「說好的大場面呢？」與「說好的血流成河呢」。

多數網友認為，有了周末兩天時間緩衝，確實「夠大家理性一點了」，目前的行情看起來「劇本沒有大逃殺，可見信仰之力多強大」，甚至有長線投資者表示「我是會小額進場，我因為都是長線投資」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 美股

延伸閱讀

股市下跌周年慶開搶？施昇輝曝0050、0056「買在跌停」機率微乎其微：掛得到像中樂透

009803今年報酬勝0050及006208也相對抗跌！基金黑武士：衝得快不如比誰走得遠

跌一下就在世界末日？大盤沒有回檔20％根本稱不上恐慌…小師傅：天大的加碼機會擺在眼前

借貸短線炒股是合法賭博？周冠男「99%台灣散戶情操偉大」：連零和都談不上根本是負和賽局

相關新聞

謝金河示警台日韓恐成重災區！台股卻上演大逆轉…網友笑喊：老謝開金口救台股

謝金河警告台日韓恐成重災區，卻意外促成台股盤中跌幅收斂，市場未如預期崩盤。網友紛紛將焦點放在其發言，笑稱老謝的支持穩住台股。

台股沒想像中刺激「未看到大場面」！阿格力：買不夠便宜賣也不是好策略

台股受到美股重挫影響，開盤重挫超過2100點，跌幅達4.68%。知名專家阿格力指出，市場雖然反應不如預期，未出現全面崩潰，但目前行情「買不夠便宜，賣也不是好策略」，提醒投資者理性面對波動。

借貸短線炒股是合法賭博？周冠男「99%台灣散戶情操偉大」：連零和都談不上根本是負和賽局

周冠男教授指出，借貸短線炒股實質上是一種「負和賽局」，呼籲投資人遠離此類交易。他強調，專注本業和長期投資才是上策，並嘲諷台灣散戶願意為了市場效率而犧牲自我。網友多表贊同，分享短線交易的失敗經驗。

跌一下就在世界末日？大盤沒有回檔20％根本稱不上恐慌…小師傅：天大的加碼機會擺在眼前

市場下跌不代表恐慌，反而是檢視投資策略的好時機。專家指出，只要保持現金流並控制風險，便能在下跌中反而獲得加碼機會。股票投資者應抱持長期眼光，避免因短期波動而錯失良機。

今天「當然會」殺融資！陳重銘曝2大自救法：不想破產就趕快把融資清空

財經作家陳重銘近期警告，當前市場恐慌情緒將引發融資賣壓，並稱融資是破產的開始。他建議投資人迅速補足保證金，或考慮減持持股以減壓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。