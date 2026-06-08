借貸短線炒股是合法賭博？周冠男「99%台灣散戶情操偉大」：連零和都談不上根本是負和賽局

面對許多年輕人借貸進行短線炒股的社會現象，財務金融專家周冠男教授在社群平台發文表示，自己目前已不再接受媒體採訪或參與節目錄影，因此選擇直接公開說明。

周冠男強調，他的核心投資觀念從未改變，依然是「專注本業，長期投資」，並呼籲投資人遠離短線與槓桿交易的陷阱。

周冠男過去曾以打麻將生動比喻短線交易是無法創造正面價值的零和賽局。儘管有人認為短線交易有助於「價格發現」，但他犀利指出，投資人在幫助市場提升效率的同時，必須確定自己真有賺到錢，而不是犧牲自己。

針對短線交易者自認賺錢的現狀，周冠男點破這只是短期急速上升市場中的幻覺，因為大部分散戶都是買方。然而，一旦派對結束，下跌的損失加上頻繁短線交易所產生的稅費與交易成本等「摩擦」，就足以保證短線與槓桿交易連零和賽局都談不上，本質上是一個「負和賽局」，唯有長期買進才是上策。

貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友留言認同，指出「專注本業，長期投資」才是王道。有網友分享慘痛教訓，透露自己曾因大跌緊張而砍光ETF零股，結果股價隨即拉升，證實「做短線真的不會有好下場的」；另有網友反諷這只是「把牛市的紅利，誤當成自己的實力」，散戶頻繁進出的唯一貢獻，就是幫市場測試出合理股價，順便把錢送給券商和政府。

此外，針對「借貸與槓桿」的討論...有網友感嘆「錢是借來的，下跌時你只能砍，沒別的選擇」，想跟專業經理人拼無異於以卵擊石；也有人直言「借貸短線炒股」最後下場就是傾家蕩產。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。