跌一下就在世界末日？大盤沒有回檔20％根本稱不上恐慌…小師傅：天大的加碼機會擺在眼前

跌一下就在世界末日？

又不是世界末日，跌一下會怎麼樣？

市場下跌本來就是拿來檢視自己策略弱點的時候，看看哪裡需要補強，而不是跌個幾天就在那邊喊崩盤。

反而每次市場一跌，就有一堆人在旁邊幸災樂禍，我都很好奇，是不是根本沒多少錢在投資？

每次的下跌，我完全沒有想要跑。

我的投資時間維度是20年以上，不是2天。

年輕、有工作能力、有持續收入的情況下，本來就可以在自己能承受的範圍內，適度開槓桿。

房貸增貸、信貸、股票質押，搭配現貨與部分正2，提高資產成長速度。

重點是控制風險，而不是完全不用槓桿。

對於親身經歷過疫情、暴力升息、銀行危機、關稅戰的人來說，這種3%、5%的波動，真的跟打嗝差不多。

大盤沒跌個20%，根本談不上什麼恐慌。

加權指數沒低於2萬點之前，很多波動都只是過眼雲煙而已。

夾帶貸款投資的人，真正重要的從來不是股價，而是現金流。

房貸、信貸只要每個月的收入足夠支付本金與利息，市場短期漲跌根本不影響生活。

真正需要注意的是質押維持率，所以平常就要預留補錢能力與安全空間。

只要預備金充足，讓自己的部位活下來，很多下跌最後都只是帳面波動。

每次大漲的時候，一堆人在販賣FOMO焦慮。

每次大跌的時候，又一堆人在散布崩盤恐慌。

結果市場漲的時候不敢買，跌的時候也不敢買。

永遠都在等更好的價格。

永遠都在等更安全的時機。

最後什麼都沒買到。

說真的，如果你本來就看好台灣企業、看好全球經濟、看好大盤長期向上，那下跌本來就該開心才對。

同樣的公司、同樣的資產、同樣的現金流，突然打折賣給你，結果一堆人反而嚇到不敢買。

天大的加碼機會擺在眼前，到底在哭什麼？

市場真正可怕的從來不是下跌。

而是你手上根本沒有部位。

別人忙著撿便宜的時候，你只能在旁邊喊風險。

別人資產翻倍的時候，你還在等待那個永遠不會出現的完美進場點。

所以真的不用替有開槓桿的人擔心。

該擔心的是那些每次大跌都喊世界末日、每次大漲又後悔沒上車的人。

畢竟市場最喜歡收割的，從來不是有準備的人，術業有專攻，而是那些永遠在恐慌與後悔之間來回橫跳的人。

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