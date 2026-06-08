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今天「當然會」殺融資！陳重銘曝2大自救法：不想破產就趕快把融資清空

聯合新聞網／ 綜合報導
財經專家陳重銘針對市場恐慌引發的融資斷頭潮直言「當然會殺融資」，嚴厲警告投資人融資是破產的開始，在股市高點開槓桿無異於與自己過不去。圖／聯合報系資料照片
財經專家陳重銘針對市場恐慌引發的融資斷頭潮直言「當然會殺融資」，嚴厲警告投資人融資是破產的開始，在股市高點開槓桿無異於與自己過不去。圖／聯合報系資料照片

財經作家陳重銘在近日的影音內容中，針對大量網友私訊詢問「周一會不會殺融資」做出回應，他直言：「當然會啊！」因為當前市場的恐慌情緒正在蔓延，一定會引發融資賣壓。

陳重銘再度嚴厲警告，融資往往是破產的開始，投資人絕對不要做融資，在股市位處高點時還使用融資，無異於是在跟自己過不去。

對於已經使用融資的投資人，陳重銘給出兩大因應建議：

第一：如果不想被斷頭，必須趕快找資金來增加保證金

第二：是如果明天股票還賣得掉，應考慮賣掉部分持股，以減輕融資壓力

他也由衷建議，一旦股市往後有所回溫，投資人應趕快將融資全部清空。

陳重銘坦言，他理解許多人是看著大家賺錢，因為想要賺更多，才選擇使用融資來放大2.5倍的獲利，但融資賠錢同樣是2.5倍。

他強調融資最恐怖的地方在於斷頭，會逼得投資人一直補保證金，直到最後一次被斷頭就會徹底破產，因此呼籲大眾在股市高點切勿心存貪念，絕對不要碰融資。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權引用（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股

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