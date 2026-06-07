周一崩3000點機率不高！郭哲榮「開盤可能即相對低點」：老天突然掉下來的禮物

分析師郭哲榮影音節目中，一開頭就安撫大家：「臺灣股市好恐怖喔，禮拜一會不會崩盤三千多點？」他直接給出結論，認為機率並不高。

他研讀了華爾街新聞與相關下跌原因，覺得那些都只是漲多拉回在「找理由下跌」...費半今年都漲了快100%，拉回個10%到20%其實很正常。

郭哲榮強調，他從頭到尾都叫大家不要融資，如果你沒融資還有閒錢，面對這個跌勢反而會很開心，因為這不是風險，是老天突然掉下來的禮物，是「下跌週年慶」。

他大膽預測，周一開盤蠻大機率就是一個相對低點，他自己也準備要在周一開盤進場用力買。

針對市場高度關注的博通（Broadcom）大跌，郭哲榮一一破解華爾街的利空。

郭哲榮進一步舉例證明AI正在爆發式成長，甚至到了自我修復、越來越不需要人類介入的恐怖階段。

他大方分享自己花錢研究AI影片的心得，推薦大家上YouTube搜尋《真強者假廢物》這部短劇，並直呼「這全部都是AI影片，很誇張！」他表示自己對美感非常挑剔，但這部片畫面細緻到連他也看了很久才找出前後不連貫的小破綻，九成以上能確定是全AI製成。

郭哲榮強調，AI在影音、醫療與自駕車的圖靈時刻已經到來，雖然明明只有10萬點的價值可能會漲到12萬點、未來可能會泡沫，但絕對「不是現在」。

他呼籲投資人，百貨公司週年慶你不會去借錢買，所以不要融資、用閒錢和現金去買元大台灣50（0050）或富邦NASDAQ（00662）就對了。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。