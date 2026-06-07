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美股血洗波及台指期 法人：AI估值修正 長線加碼良機

聯合新聞網／ 綜合報導
受美國強勁非農數據澆熄降息預期與博通未上修指引引爆晶片股賣壓影響，美股四大指數全面重挫且費半狂瀉10.3%，同步拖累台指期夜盤終場大跌6.7%。記者黃義書／攝影
受美國強勁非農數據澆熄降息預期與博通未上修指引引爆晶片股賣壓影響，美股四大指數全面重挫且費半狂瀉10.3%，同步拖累台指期夜盤終場大跌6.7%。記者黃義書／攝影

上週五全球金融市場震盪加劇，受美國非農就業數據超乎預期，與博通財報指引低於預期因素影響，美股四大指數全面重挫。其中費城半導體指數單日狂瀉10.3%，那斯達克與標普500指數亦分別下跌4.2%及2.6%，恐慌情緒迅速蔓延，同步拖累台指期夜盤一度跌停，終場大跌6.7%。面對短線亂流，法人認為近期震盪屬估值修正，AI長線基本面依然穩健，反而是長線投資人逢低加碼的絕佳時機。

中國信託投信表示，引發本波市場劇烈回調的導火線主要來自總經與產業兩大層面，一是美國最新公布的5月非農就業新增人數高達17.2萬人，大幅超越市場預期的8.5萬人。強勁就業數據澆熄市場對下半年降息的樂觀預期，推升美債殖利率飆漲，甚至引發聯準會可能轉為升息的隱憂。市場正屏息以待聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）於6月17日的首場會議。

產業方面，晶片巨擘博通（Broadcom）發布最新財報，儘管季度獲利優於預期，且第三季AI 半導體營收年增率上看 200%，但因前期市場預期過於樂觀，加上公司未進一步上修2027年AI 銷售指引，引爆AI 及晶片類股的獲利了結賣壓，並迅速蔓延至整體半導體族群。

針對台股後市，主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷指出，台股近月來AI題材已接續輪漲，甚至擴散至金融板塊。在市場偏多操作、高利率環境對高估值族群進行修正，以及台股步入除權息旺季等因素交乘下，指數面臨常態性的自然下修屬合理現象。

張書廷強調，短線的估值修正是在釋放高檔風險，而非基本面反轉。展望下半年，台股AI供應鏈仍有四大實質動能支撐，一是Vera Rubin 放量出貨，新一代架構於下半年進入量產，將挹注供應鏈強勁營運動能。二是邊緣AI 實質落地，應用端正加速從概念轉向終端設備的實際建置。

第三是大廠資本支出擴張，雲端服務供應商（CSP）對 AI 的資本支出持續上修。

最後是權值股獲利上修，護國神山台積電在先進製程領先，具備獲利上修的龐大潛力。法人預估今年台積電每股盈餘有望挑戰百元，甚至更高的水準，目前本益比僅23倍，仍不算高。

面對短線回檔，張書廷表示，00406A 基金將適度放緩短線佈局節奏以避開鋒芒，但若遇指數跌幅較深，將啟動加速逢低進場策略，精準承接具長線保護的優質錯殺股。

此外，00406A因具備掩護性買權（Covered Call）操作機制，在與現貨同步佈局的同時，藉由賣出買權收取權利金，不僅有望減緩股價下跌的衝擊，在近期市場波動度大幅攀升的環境下，權利金收益也有望隨之提升，為基金提供下檔保護並增厚整體收益。投資人無需過度恐慌，可伺機把握這波估值調整帶來的長線佈局契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00406A主動中信台灣收益 美股 那斯達克 費城半導體 聯準會 美國 半導體 降息

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