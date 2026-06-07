台股要崩了？他煩惱是否該把0050全賣掉 網友吐槽：請你快賣

台股大跌真的該趕快逃嗎？隨著美股與台指期夜盤重挫，市場對於台股後市也出現不少擔憂聲音。一名網友近日在Dcard發文表示，自己從去（2025）年開始陸續買進不少0050，如今看到市場氣氛轉趨悲觀，忍不住發問「禮拜一是不是該把0050全部賣掉」，貼文曝光後立刻掀起大批投資人討論。

原PO表示，自己從去年開始持續布局0050，但近期看到國際股市震盪以及市場對台股的擔憂情緒後，也開始思考是否應該先行出場避險。不過貼文一出，不少網友反而抱持完全相反看法，甚至把這次回檔視為加碼機會，認為長期投資人不需要因為短期波動過度恐慌。

留言區中，有網友笑稱「請你快賣，我等著加碼」、「開盤全賣，收盤再全部買回」、「你可以趁快周一快10點的時候賣，反正開盤一堆散戶就去接刀子」。另外還有人提到「我倒是想停損美債全轉0050」，顯示不少投資人反而將這波修正視為布局時機，而非撤退訊號。

除了玩笑式回應之外，也有不少網友從長期投資角度分析。有人引用巴菲特名言表示，「如果你不敢持有一支股票十年，那就不該買進」，認為0050本來就是適合長期持有的投資工具；也有網友直言「（如果）0050都要想著停損，我建議你直接把錢放銀行或是郵局」，認為若無法承受短期波動，可能不適合投入股市。

另外也有網友指出，「短期修正而已，你如果長期持有，根本沒差」、「0050這種東西沒在停的，都是長期持股」，也有人認為「上次戰爭一個月就回來了，這次的原因根本很鳥，大概一個禮拜就回來了吧」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。