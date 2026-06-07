他曾認賠392萬怒賣群創「喊50、100的人會有報應」 專家揭散戶最大死穴

面板大廠群創近期股價波動劇烈，6月4日起遭主管機關列為處置股、採分盤交易。不過，群創這波漲勢仍相當驚人，6月3日盤中一度衝上60.5元，改寫18年來新高。對此，《當沖勒戒所》社團版主葉育碩分享一則散戶停損案例，感嘆投資人很多時候不是輸給基本面，而是輸給自己的情緒。

葉育碩在臉書發文指出，今（2026）年3月25日，有人在《當沖勒戒所》社團貼出自己的群創對帳單，當時選擇認賠出場，總計虧損392萬元。該名網友崩潰寫下：「前陣子那些喊群創50、100的人，你們會有報應的」、「人生第一次All in就出事」。

葉育碩表示，當時許多人看到這張對帳單，可能只覺得這又是一個被市場淘汰的故事，沒想到兩個多月後，群創股價最高竟來到60.5元。如果時間能重來，他認為這名網友最痛的未必是虧掉392萬元，而是發現自己停損之後，股價卻一路往上衝。

他指出，投資最折磨人的地方，往往不是虧損本身，而是人在最絕望的時候賣掉，結果市場卻在自己離場後開始上漲，葉育碩直言：「很多人以為自己輸給基本面，其實大部分時候，我們輸給的是情緒。」

葉育碩也分析，市場情緒經常出現極端變化，股價上漲時，各種利多會被放大，投資人開始喊目標價、計算想像空間，覺得前景一片光明；但當股價下跌時，即使是同一家公司、同一份財報、同一個產業，市場氛圍也可能瞬間翻轉，悲觀情緒快速蔓延，讓投資人愈跌愈懷疑。

他形容，當股價跌10%，投資人開始懷疑；跌20%，開始恐慌；跌30%，開始懷疑人生；跌40%，甚至會覺得公司是不是快倒了，最後就在最害怕的時候按下賣出鍵，這也是為何市場常說：「牛市裡最大的利空是自己賣掉，熊市裡最大的利多是自己還活著。」

不過，葉育碩也強調，這並不是要投資人盲目死抱股票，若一家公司基本面真的惡化，停損本來就是合理選擇；但如果買進前沒有做足功課，只是因為市場氣氛熱就All in，等到下跌時才發現自己根本不了解手上的公司，最後做出的決定往往就會被恐懼牽著走。

他最後也說，投資真正折磨人的，常常不是最終賺錢或賠錢，而是持有過程中的焦慮、懷疑與等待，真正能在市場賺到大錢的人，未必是最聰明的人，反而常是那些能熬過恐懼、懷疑與情緒波動的人，因為整個過程往往比結果更難熬，「能撐住，才是你的。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。