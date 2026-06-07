台股周一準備狂跌？新手憂進場「套在半山腰」 專家發聲了

美股費半指數5日重挫，引發台指期夜盤狂跌3,006點，讓市場擔憂台股周一（8日）開盤恐面臨劇烈震盪。由於台股今年以來屢創新高，吸引不少新手投資人進場，也讓許多人擔心若此時進場買股，會不會一買就「套在半山腰」。對此，財經作家狄驤提醒，對股市新手來說，最重要的不是猜該不該買，而是先學會控制部位。

狄驤在臉書粉專發文表示，面對「台股大跌後該怎麼辦？」這個問題，市場上每個人的答案都不會一樣，因為每位投資人的資金狀況、持股水位與風險承受度都不同，不可能存在一套通用解方。

他舉例，若是「四貸同堂」、靠槓桿追高的人，遇到大跌時可能得趕快賣股或處分其他資產籌錢；但若是手上現金充足的人，反而可能等著周一開盤下跌後進場撿便宜，兩者面對同一場大跌，處境可說完全不同。

針對有新手投資人擔心「周一就買會不會套在半山腰？」狄驤認為，新手真正該思考的，不是現在到底能不能買，而是自己有沒有能力控制好部位，若部位開得太大，即使剛好買對方向，也可能因為波動太劇烈而抱不住，最後仍然沒有意義。

狄驤指出，對新手而言，最核心的原則就是只持有自己能承受、能抱得住的部位，至於市場接下來會怎麼走，只能隨著行情變化見招拆招。他也透露，自己目前的策略是逢低分批進場做多。

至於槓桿過高的投資人，狄驤坦言，若等到大跌發生後才開始思考該怎麼辦，其實已經有點太晚，不過若能從這次教訓中學到風險控管的重要性，未來不再犯同樣錯誤，也算是最大收穫。

他也提醒，「希望四貸同堂的人，不要再這麼勇敢了。」由於距離開盤還有一些時間，當務之急是盡快籌措資金，先讓帳戶撐過去，目標就是避免被斷頭。等解除斷頭危機後，接下來要做的就是降低槓桿，才有機會把握大跌後可能出現的新行情。

如果本身沒有高槓桿問題，且部位控制得宜，狄驤則直言可以「買」。他表示，自己會採取逢低分批加碼策略，後續再持續觀察總體經濟與籌碼面變化，視情況調整操作。

狄驤也提到，在這種大波動行情中，透過選擇權操作其實是不錯的方式，過去遇到類似情況，他會以選擇權賣權價差單做多。不過他也提醒，選擇權的問題在於許多人並不熟悉遊戲規則，若貿然進場，反而可能做錯方向或被行情來回雙巴，因此對多數投資人來說，操作方式還是越單純越好。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。