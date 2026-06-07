台股跌更想買！黃大米喊加碼0050、台積電：這是退休老本

台股震盪時該逢低加碼，還是趕緊停損離場？作家黃大米近日在臉書表示看到台指期夜盤走弱後，預期台股開盤可能出現較大跌幅，因此準備再加碼0050與台積電，希望趁市場下跌時撿便宜。

不過她也提到，有粉絲留言表示跟著買進0050後，股價持續下跌已經影響心情。對此黃大米坦言，如果是去（2025）年進場，現在應該仍有獲利空間，但若是近期才買進，就必須理解自己一開始分享的投資邏輯，也就是無論是0050或台積電，她從來都不是以短線操作的角度看待，而是規劃作為退休資產長期持有。

黃大米指出，許多人進入股市後最容易忽略的，就是投資需要時間累積成果，認為若連持有一年都無法接受，就不適合參考她的投資方式。黃大米也引用「股神」巴菲特的名言表示，如果對於持有一檔股票無法持有十年，那麼連一天都不要持有。她認為這句話背後反映的，其實是大多數人都無法接受慢慢變富有。

黃大米也特別表示，股票持有期間公司可能配發股息，而部分投資人會將股息作為生活開銷使用，但若將領到的現金再次投入原本持有的股票，便是所謂的股息再投入。透過持續增加持股數量，未來可領取的股息也可能隨之增加，進一步形成複利效果。她說明，當原本的股本不斷透過股息累積擴大，長時間下來便有機會持續滾大資產規模，建議定期定額投資0050或台積電的人，可考慮設定股息再投入功能。

黃大米表示，自己使用的元大APP便可直接設定股息再投入功能，若不清楚如何操作，也可向營業員詢問。她再次強調，若是選擇跟著她投資0050或台積電，就應該抱持長期持有的心態，而非期待短時間內快速獲利，也提醒投資人「記得要永遠，買綠不買紅」，在市場下跌時評估布局，而不是在股價大漲時盲目追高。

事實上，近期台股波動加劇，也讓不少投資人重新想起風險控管的重要性。有網友在PTT發文表示，這波台股長時間上漲後，不少人逐漸忘記套現與控制部位的重要性，直到近期出現瀑布式下跌才驚覺市場不可能只漲不跌。原PO透露，朋友過去習慣下跌時買進、上漲後適度獲利了結，但今年在多頭行情下卻認為「大家都在車上，我幹嘛要下車」，即使回檔仍持續加碼，直到近日急跌才深感懊悔。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。