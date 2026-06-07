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先跌3000點收平盤？網賭週末已消化恐慌恐跌更少…老手冷眼：要殺個3天散戶才會怕

聯合新聞網／ 綜合報導
台指期夜盤大跌3006點，市場擔心台股周一開盤出現史詩級修正。融資餘額攀升至5666億元歷史新高，也讓槓桿水位與斷頭賣壓成為投資人關注焦點。記者許正宏／攝影
台指期夜盤大跌3006點，市場擔心台股周一開盤出現史詩級修正。融資餘額攀升至5666億元歷史新高，也讓槓桿水位與斷頭賣壓成為投資人關注焦點。記者許正宏／攝影

報導指出，美國5月非農就業新增17.2萬人，高於市場預估的8.5萬人，使降息期待下修，科技股承壓；同時博通財報後半導體族群走弱，加上美伊談判變數，進一步加劇避險情緒。

台積電ADR重挫6.69％，台指期夜盤崩跌3006點，收在42220點，創史上最大單日跌點紀錄。

分析師蔡明翰則認為，若把跌勢單純歸因於非農數據或博通財報並不合理，主因仍是市場先前漲幅過大後的修正壓力。台股自4月以來已大漲超過7000點，融資餘額又攀升至5666億元歷史新高，槓桿水位偏高下，投資人應做好心理準備，跌點不排除超過3000點。

不少網友認為，若週一真的大跌，反而可能是逢低承接機會，留言表示「好 抄底」、「開盤跌3000收盤漲3000」、「跌3000 收平盤 過癮」、「加碼機會」、「明天跌10% 我一定接 不買是孬種」。

也有網友認為，市場已經有週末時間消化利空，恐慌未必會比夜盤更嚴重，直言「台股剛好有週末去冷靜甚至抄底衝動上升」、「搞不好反而跌得沒想像多」。

但也有不少人認為，市場槓桿水位太高，若真的出現連續賣壓，融資與質押族群可能會先被清洗「其實要殺個3天散戶才會怕」、「3天資減個500-600億就差不多了」、「看到那麽多人想撿 空單真的更穩」、「很多人喊抄，但我就不相信真想抄的人不會想再等等」、「質押槓桿仔，一值洗腦自己很多人要他手中的鑽石」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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