台指期夜盤暴跌後「何時抄底」？網喊分批進場：別想一次買在最低點

美股費半指數重挫，加上台指期夜盤大跌3006點，讓台股週一開盤走勢成為市場焦點；網友在PTT發文調查，若台股出現恐慌性殺盤，究竟應該在月線、季線、半年線，還是年線附近才考慮進場抄底，引發多空熱議。

原PO指出，近期市場面臨斷頭賣壓與系統性風險，周一開盤可能出現「多頭踩踏」的恐慌性殺盤，因此列出5個抄底選項，包括月線約43030點、季線約38316點、半年線約34594點、年線約29750點，以及趨勢反轉不建議做多。原PO也希望股市前輩分享看法，判斷這波急跌究竟是短線洗盤，還是趨勢已經改變。

不少網友認為，若只是急殺洗盤，月線附近就可能吸引買盤進場，甚至有人認為週一就會出現V型反轉「破月線就抄底」、「1啦,還在幻想不到四萬點喔」、「禮拜一 跌停就抄」、「跌停就抄+1 千載難逢」、「週一就買ETF了，大特價不買，何時買？」

也有人認為不必猜最低點，採分批進場較合理，直言「分批進場」、「當然階梯型抄底 跌越多就買越多」、「每跌一千點就買一次啊」。

但也有網友認為目前仍太樂觀，若市場真正進入修正，至少要等季線、半年線甚至年線附近才較有吸引力「4 或至少修正20%才會考慮特殊處置抄底」、「至少是2」、「季線差不多」、「2看看有沒有止穩跡象 再分批進」、「看大家都這麼樂觀，等20000以下再來抄底好了」。

也有人提醒，若多數人一開始就在想抄底，代表恐慌尚未完全釋放，「大家都要抄底，所以底部應該還沒到」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。